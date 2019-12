Der Ministerpräsident von Baden Württemberg bringt Özdemir als Kanzlerkandidaten ins Spiel. Die Grünen-Parteispitze reagiert wenig begeistert.

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann hält neben den amtierenden Grünen-Vorsitzenden Habeck und Baerbock auch den früheren Parteichef Özdemir für kanzlerfähig. "Was soll an Robert Habeck, Annalena Baerbock und Cem Özdemir schlechter sein als an den Kandidaten, die sonst noch gehandelt werden?", sagte Kretschmann (Grüne) dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Özdemir sei ein sehr talentierter Politiker mit einer bemerkenswerten Biografie. "Vom Kind einer Gastarbeiterfamilie zum Grünen-Vorsitzenden, das ist schon ein beachtlicher Weg und eine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...