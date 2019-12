Veeva CRM Dynamic Attributes und Salesforce Lightning Business Apps für Veeva CRM verbessern die Zusammenarbeit und Produktivität von Teams

2019 Veeva Commercial Medical Summit, Europe--Veeva Systems (NYSE:VEEV) kündigte heute neue Funktionen an, die Geschäftskunden in Veeva CRM mehr Flexibilität für eine verbesserte Zusammenarbeit und Produktivität bieten. Die Salesforce Lightning Business Apps für Veeva CRM bieten den Benutzern eine personalisierte Benutzererfahrung mit Funktionen, die auf verschiedenen Rollen und Aufgaben basieren. Veeva CRM Dynamic Attributes ermöglicht es Geschäftsanwendern, schnell neue Datenfelder in Veeva CRM hinzuzufügen und zusätzliche Informationen über medizinische Fachkräfte (Healthcare Professionals, HCPs) und deren Organisationen zu erfassen.

Diese jüngsten Innovationen bauen auf Veevas anhaltendem Engagement für die Bereitstellung der branchenweit innovativsten CRM-Plattform auf, einschließlich der kürzlich eingeführten Veeva CRM Approved Notes. Die neue Funktionalität, die jetzt bereits für Frühanwender verfügbar ist, erleichtert es Außendienstmitarbeitern, Freitextnotizen ohne Risiko mit Hilfe von künstlicher Intelligenz (KI) zu erfassen.

"Wir überdenken Veeva CRM ständig neu, um unseren Kunden eine flexible Lösung zu bieten, die ihrer Arbeitsweise entspricht", sagt Arno Sosna, General Manager von Veeva CRM. "Mit maßgeschneiderten Funktionalitäten für Geschäftsanwender, die auf Salesforce Lightning basieren, und der Möglichkeit, mit Veeva CRM Dynamic Attributes neue HCP- und HCO-Datenfelder hinzuzufügen, werden Kunden flexibler auf die sich ändernden Anforderungen ihres Unternehmens reagieren können."

Veeva bietet die folgenden innovativen Fähigkeiten, um die einzigartigen Bedürfnisse im Bereich der Biowissenschaften zu unterstützen und sicherzustellen, dass die Kunden das Beste aus ihren laufenden Veeva-CRM-Investitionen herausholen:

Salesforce Lightning Business Apps für Veeva CRM bieten maßgeschneiderte Funktionalitäten für verschiedene Geschäftsanwender, die auf Salesforce Lightning, einer Online-Benutzeroberfläche der nächsten Generation, basieren. Veeva CRM liefert die maßgeschneiderten Informationen, die Benutzer auf der Grundlage ihrer Rollen benötigen, und verbessert so die Produktivität und Effizienz. Benutzer, die mehrere Rollen übernehmen, haben die Flexibilität, zwischen Lightning Business Apps zu wechseln, um die Daten anzuzeigen, die sie für verschiedene Aufgaben benötigen. Die Verfügbarkeit von Salesforce Lightning Business Apps für Veeva CRM ist für Februar 2020 geplant.

Veeva CRM Dynamic Attributes ermöglicht es Vertriebsleitern und Außendienstmitarbeitern, ohne IT-Unterstützung vorübergehend neue HCP- und HCO-Attribute in Veeva CRM hinzuzufügen oder das zugrunde liegende Datenmodell und die System-Metadaten zu ändern. Dies bringt die Benutzerfreundlichkeit einer gemeinsamen Tabellenkalkulation in das CRM, um die Zusammenarbeit mit den Compliance-Organisationen zu verbessern. Geschäftsanwender haben jetzt mehr Flexibilität bei der Anpassung von Veeva CRM und können schnell die Informationen erfassen, die ihre Teams benötigen, wie z. B. detailliertes Targeting und Kundensegmentierung für die Markteinführungsplanung. Die Verfügbarkeit von Veeva CRM Dynamic Attributes ist für Januar 2020 geplant.

Veeva CRM Approved Notes ermöglicht es den Außendienstmitarbeitern, detaillierte Notizen über Kundeninteraktionen zuverlässig zu erfassen. Veeva CRM nutzt die Möglichkeiten der KI und erkennt automatisch Compliance-Risiken wie beispielsweise Off-Label-Messaging. Mit der Freiheit und Flexibilität, Freitextnotizen zu erfassen, können Außendienstmitarbeiter stärkere Kundenbeziehungen aufbauen und informiertere, Compliance-konforme Interaktionen fördern. Veeva CRM Approved Notes ist jetzt für Frühanwender verfügbar und ist in Veeva CRM inbegriffen.

In weiteren Meldungen kündigte Veeva heute neue Innovationen an, die der Biowissenschaftsbranche noch mehr Flexibilität und Wahlmöglichkeiten bei der Nutzung von Veeva OpenData geben, darunter Veeva OpenData Explorer und Veeva OpenData API. Lesen Sie die heutige Veeva-OpenData-Pressemitteilung, um mehr zu erfahren.

