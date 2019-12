Der erste bestätigte Fund in Spanien kommt aus einem Gewächshaus in Almería, das bereits isoliert wurde und die Pflanzung hat begonnen, wie die Regierung von Andalusien bestätigte. Das Landwirtschaftsministerium hat ein Arsenal an Pflanzenschutzmaßnahmen eingesetzt, wobei der Sektor dauerhaft koordiniert wird, um das Tomato Brown Rugose Fruit Virus (ToBRFV), einfacher...

Den vollständigen Artikel lesen ...