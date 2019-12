Wie wird das Ölkartell Opec auf die aller Voraussicht nach geringere Erdöl-Nachfrage im kommenden Jahr reagieren? Die zuständigen Minister der 14 Länder verhandeln ab Donnerstag in Wien über ihre Strategie für die kommenden Monate. Nach einer Runde mit den Opec-Staaten sitzen dann am Freitag auch die zehn kooperierenden Staaten wie Russland ("Opec+") mit am Verhandlungstisch. Experten gehen derzeit von schwierigen Gesprächen aus.

Vor einem Jahr hatten sich die "Opec+"-Staaten nach langen Verhandlungen darauf verständigt, 1,2 Millionen Barrel (je 159 Liter) Öl pro Tag weniger als im Oktober 2018 aus dem Boden zu pumpen. Diese Vereinbarung wurde im Juli verlängert und gilt noch bis Ende März 2020. Zuletzt wurde darüber diskutiert, diese Vereinbarung erneut zu verlängern, der irakische Minister forderte sogar eine Verschärfung um weitere 400 000 Barrel Öl am Tag. Der russische Energieminister Alexander Nowak hatte sich derweil dafür ausgesprochen, eine Entscheidung zu vertagen. Derzeit sei es zu früh, um solche Entscheidungen zu treffen.

Die 14 Opec-Staaten haben im Oktober etwa 29,7 Millionen Barrel Öl pro Tag aus dem Boden gepumpt - das entspricht etwa 30 Prozent der weltweiten Ölproduktion. Nach Angaben der Internationale Energieagentur liegt der Bedarf an Opec-Öl im ersten Halbjahr 2020 aber nur noch bei 28,3 Millionen Barrel am Tag./nif/DP/zb

