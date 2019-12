Angesichts des Lehrermangels in Deutschland schlägt die FDP vor, das Potenzial von geflüchteten Pädagogen zu nutzen. Die Liberalen wollen noch vor Weihnachten einen Antrag in den Bundestag einbringen. In dem Papier, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt, fordert die FDP-Fraktion eine Bund-Länder-Vereinbarung zur Finanzierung von jeweils einjährigen Hochschulkursen, um geflüchteten Lehrern zu helfen, die notwendigen Voraussetzungen für den Zugang zum deutschen Schuldienst zu erreichen. Die Finanzierung solle über drei Jahre laufen. Bund und Länder sollen sich die Kosten teilen.

Es könne von rund 5000 studierten und praktisch erfahrenen "Lehrkräften mit Fluchtgeschichte" ausgegangen werden, die seit 2014 nach Deutschland gekommen seien. Die Liberalen berufen sich dabei auf Zahlen des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (Bamf). Der Weg in den deutschen Schuldienst sei für geflüchtete Lehrkräfte sehr schwer. "Bislang sind nur 250 Personen mit Staatsangehörigkeit eines Asylherkunftslandes als Lehrkräfte an allgemein- oder berufsbildenden Schulen sozialversicherungspflichtig beschäftigt", heißt es unter Berufung auf Zahlen der Bundesagentur für Arbeit weiter.

Über das Thema Lehrermangel berät an diesem Donnerstag und Freitag auch die Kultusministerkonferenz der Länder (KMK) in Berlin. Auf der Tagesordnung stehen die sogenannten Lehrereinstellungsbedarfe und

-angebote. Dabei handelt es sich um Modellrechnungen der Länder, die

den Lehrerbedarf und die zu erwartende Lücke an Lehrkräften bis 2030 abbilden./jr/DP/zb

