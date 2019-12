Vor dem SPD-Parteitag hat die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Katja Mast zur Geschlossenheit gemahnt. "Jetzt gilt es, die Partei zusammenzuhalten und klarzumachen, wohin der Kurs geht", sagte die SPD-Politikerin der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. "Es geht jetzt um die SPD als Ganzes." An diesem Freitag beginnt der SPD-Konvent in Berlin, bei dem die Partei auch über ihren Kurs in der Koalition beraten will.

Mast warb für einen Verbleib der Sozialdemokraten im Regierungsbündnis. "Wir haben noch viel vor in dieser Koalition", sagte die Abgeordnete. "Ich will, dass die Grundrente kommt." Kinderrechte sollten im Grundgesetz stehen, das Klimapaket solle Schritt für Schritt umgesetzt werden. "Wir sind mitten in einem großen Wandel der Wirtschaft - da braucht es die SPD", sagte die Politikerin. "Wir sorgen dafür, dass die Menschen, die heute eine gute Arbeit haben, auch morgen eine gute Arbeit haben."/bw/DP/zb

