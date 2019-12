The following instruments on XETRA do have their last trading day on 05.12.2019Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 05.12.2019TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA CH0109141371 MUNICIPALI.FIN. 10-19 MTN BD00 BON CHF NCA XFRA CH0257042165 SWISS PRIME SITE 14-19 BD00 BON CHF NCA XFRA DE000DG6CKH5 DZ BANK CLN E.9100 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DK0B8T9 DEKA IHS IS.S.7333 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DK0D883 DEKA MTN IS.S.7397 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HSH5WU3 HCOB MZC 22 15/19 BD00 BON EUR NCA XFRA XS1746116299 UBS AG LDN 18/20 FLR MTN BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HLB0TL2 LB.HESS.-THR.GMF 12B/2012 BD01 BON EUR NCA XFRA US09247XAE13 BLACKROCK INC. 2019 BD01 BON USD NCA XFRA US172967LF65 CITIGROUP INC. 2020 BD01 BON USD NCA XFRA US23317HAG74 SITE CENTERS 17/24 BD01 BON USD NCA XFRA USU45087AA85 INCITEC PIVOT FIN. 09/19 BD01 BON USD NCA XFRA USY39656AA40 IND.+COMM.BK CHINA 14-UND BD01 BON USD NCA XFRA XS1001751699 WESTPAC BKG 13/19 MTN BD01 BON AUD NCA XFRA US172967LE90 CITIGROUP INC. 2020 FLR BD02 BON USD NCA XFRA XS0425525267 MOTABIL.OP.GRP 09/19 MTN BD02 BON GBP NCA U75A XFRA XS0470937243 UNICR.INTL(LU) 09/UND.FLR BD02 BON EUR NCA XFRA US90131HBG92 21ST CENTURY FOX AM.06/35 BD03 BON USD N