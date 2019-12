Die Gemeinschaftswährung Euro kostete am Morgen 1,1085 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Auch die Währungspaare USD/CHF (0,9876) und EUR/CHF (1,0946) zeigten sich wenig verändert.Am Devisenmarkt wird nach wie vor auf ein baldiges Handelsabkommen zwischen den USA und China spekuliert. Devisenexpertin ...

Den vollständigen Artikel lesen ...