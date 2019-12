bitFlyer-Benutzer können Kryptowährungen jetzt auch mit Kreditkarte, Debitkarte und anderen alternativen Bezahlmethoden kaufen

Bei Kryptowährungsbörse bitFlyer können jetzt auch europäische Nutzer per"Instant Buy" Kryptowährungen mit Kreditkarte, Debitkarte oder anderen alternativen Bezahlmethoden wie Sofort, iDeal und GiroPay kaufen. Diese neue Funktion der Buy Sell-Exchange-Plattform ist für sowohl für den Desktop als auch das Smartphone verfügbar und eignet sich sowohl für Nutzer, die Kryptowährungen schnell und einfach nutzen wollen, als auch für Anfänger, die eine Komplettlösung für ihre Kryptowährungsinvestitionen suchen.

"Instant Buy ist die neueste Funktion der Buy Sell-Plattform von bitFlyer, um Kunden eine einfachere, schnellere und transparentere Erfahrung beim Kauf virtueller Währungen zu bieten", Andy Bryant, Co-Head und COO von bitFlyer Europe. "Instant Buy gleicht einem klassischen E-Commerce-Erlebnis: So helfen wir nicht nur dabei, die Kryptowährung bekannter zu machen, sondern beschleunigen und vereinfachen auch das Trading."

Nach dem App-Launch vor einigen Wochen zeigt auch die Entwicklung dieser Funktion die klare Wachstumsstrategie und Vision von bitFlyer, Zugangsbarrieren abzubauen. Während die bitFlyer-App das Kaufen und Verkaufen über das Smartphone noch einfacher gemacht hat, erleichtert Instant Buy den Nutzern die Nutzung ihrer bevorzugten Zahlungsmethode.

Weitere wichtige Funktionen von Instant Buy im Überblick:

Instant Buy richtet sich an bestehende Nutzer, die nach dem schnellsten und einfachsten Weg suchen, Kryptowährungen zu kaufen, sowie an neue Anwender, die nach einer Komplettlösung suchen

Kryptowährungen (einschließlich Altcoins wie Lisk, Monacoin und Ethereum Classic) lassen sich direkt über die bitFlyer-Plattform zu einem vordefinierten Preis erwerben für ein einfacheres Kauferlebnis

Etwaige Gebühren für die Zahlungsabwicklung werden deutlich angezeigt. bitFlyer erhebt keine zusätzlichen Gebühren auf die der Zahlungsdienstleister

bitFlyer startete im November 2017 in den USA und im Januar 2018 in Europa jeweils mit hundertprozentigen Tochtergesellschaften von bitFlyer, Inc., einem bekannten Namen im Bereich Kryptowährung in Japan und eine der ältesten Kryptowährungsbörsen. bitFlyer ist die einzige Kryptowährungsbörse, die in Japan, den USA und Europa zusammen lizenziert wurde. Kürzlich wurde sie auch als eine von nur zehn Börsen anerkannt, die kein falsches Handelsvolumen aufweisen.

Über bitFlyer EUROPE S.A.

bitFlyer EUROPE S.A. ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von bitFlyer, Inc., einem führenden japanischen Bitcoin- und Blockchain-Unternehmen. Das europäische Büro befindet sich in Luxemburg und betreibt eine Kryptowährung-Exchange Plattform für europäische Händler zum Kauf und Verkauf virtueller Währungen. Website von bitFlyer EUROPE S.A.: https://bitflyer.com/en-eu/

