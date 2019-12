Übergeordnet herrscht seit dem Jahr 2016 eine grobe Seitwärtsbewegung, die sich zwischen 0,8315 und in der Spitze um 0,9324 GBP abspielt. Zu Beginn dieses Jahres und nach einem Doppelboden um 0,8500 GBP schoss der Euro regelrecht hoch, überwand im Sommer dieses Jahres einen untergeordneten Abwärtstrend und markierte im Bereich der oberen Handelsspanne seinen vorläufigen Höhepunkt. Seit Mitte August gewinnt das britische Pfund aber wieder zunehmend an Kraft, nach dem abgesagten Ausstiegstermin zu Halloween festigte sich das Pfund wiederum und setzt in dieser Woche auf den Doppelboden um 0,8500 GBP zurück. Dabei blieb es jedoch nicht, anscheinend zeigt sich Großbritanniens Wirtschaft robuster, womit das Paar weiter in der Korrektur verbleiben dürfte und wieder entsprechende Handelsansätze bietet.

Folgeverkaufssignal möglich

Verbleibt das Währungspaar EUR/GBP zum Ende dieser Handelswoche unterhalb der runden Marke von 0,8500 GBP, dürften weitere Abgaben folgen, diese könnten sich ...

