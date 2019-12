Hamburg (ots/PRNewswire) - RateGain, führendes SAAS-Unternehmen der Reisebranche und des Gastgewerbes, gab heute bekannt, aufgrund seiner fortschrittlichen Echtzeit-Lösung für eine intelligente Tarifgestaltung bei Autovermietungen, CarGain, von STARCAR ausgewählt worden zu sein.Mit über 200.000 Kunden in 14 Städten und mehr als 30 Niederlassungen zählt STARCAR zu einer der größten Autovermietungen Deutschlands mit einem starken Fokus auf die Bereitstellung eines herausragenden Kundendienstes durch preissensitive Produkte und innovative Lösungen.In Bezug auf die Partnerschaft äußerte sich Herr Apurva Chamaria, Chief Revenue Officer bei RateGain, wie folgt: "Auf einem Wettbewerbsmarkt wie Deutschland befindet STARCAR sich weiterhin unter den führenden Anbietern, die sich auf die Bereitstellung von durch moderne Technologien unterstützten, erschwinglichen und kundenorientierten Dienstleistungen konzentrieren, um Kunden die landesweite Nutzung und Rückgabe ihrer Mietwagen zu erleichtern. RateGain ist hocherfreut, von STARCAR dazu ausgewählt worden zu sein, dem Revenue-Management-Team des Unternehmens unter Anwendung der modernsten KI-unterstützten Revenue-Management-Kapazitäten der Mietautoindustrie, zu rascheren Handlungen mit präziseren Entscheidungsfindungen zu verhelfen."Tobias Höpfner von STARCAR, fügte hinzu: "STARCAR hat sich der Bereitstellung von Mobilitätslösungen für unterschiedlichste Kundengruppen innerhalb Deutschlands verpflichtet und bietet diese Lösungen zum bestmöglichen Preis an. Die weltweit größten Mietwagenunternehmen haben RateGains Lösung für Autovermietungen ihr Vertrauen geschenkt. Dies ist auf das Vermögen des Unternehmens zurückzuführen, den Wettbewerb betreffende Erkenntnisse sowie ein wahrheitsgetreues Bild eines jeden Marktes bereitzustellen, wodurch Teams die unmittelbare Identifizierung preislicher Veränderungen ermöglicht wird und sie zwecks der Lieferung einer konstanten Wachstumsrate entsprechend reagieren können. Wir sind davon überzeugt, dass diese Art der Intelligenz STARCAR dazu befähigt, seine Position auf dem Automietmarkt in Deutschland weiter zu stärken."CarGain (https://rategain.com/travel-software/airfare-intelligence-solutions/) ist eine SaaS-Lösung, der sämtliche Autovermietungen weltweit vertrauen. Sie bearbeitet über zwei Milliarden Tarife aus 35.000 Standorten sowie von mehr als 500 Handelsmarken, Meta-Suchmaschinen und Global Distribution Systems (GDS). Unternehmen jeglicher Größenordnungen werden auf diese Weise intelligente Tarifgestaltungen, transaktionale Analytik, Tarif-Update-Manager sowie KI-unterstützte Preisempfehlungen geboten.Informationen zu STARCAR:STARCAR wurde 1987 von Tobias Höpfner und Maik Grabow gegründet und ist mit 33 Niederlassungen in 14 Städten eine der größten Autovermietungen Deutschlands. Das Unternehmen bedient mit 5.000 Fahrzeugen jährlich 200.000 Kunden. Weitere Informationen finden Sie unter www.starcar.de (http://www.starcar.de/)Informationen zu RateGain:RateGain gilt als führender Anbieter von SaaS-Produkten, die Reiseunternehmen und Gastgewerbe zu täglich steigenden Umsätzen verhelfen. RateGain bietet Produkte, die mit intelligenter Tarifgestaltung, kognitivem Revenue-Management, intelligenter E-Distribution sowie Markenbindung überzeugen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.rategain.com (http://www.rategain.com/)Pressekontakt:Ankit ChaturvediAVP-Marketingankit.chaturvedi@rategain.comOriginal-Content von: RateGain, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/122239/4459199