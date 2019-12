Werder - Havel (ots) - Wie fast überall gilt auch beim Ketchup: Die Geschmäcker sind verschieden. Neu im gut sortierten Ketchup-Regal findet sich jetzt der vollmundige Ketchup der Ketchup Factory.Mit seiner fein-säuerlichen Geschmacksnote, erinnert er an amerikanische Ketchups.Bei der Herstellung legt Ketchup Factory Wert auf Qualität und Nachhaltigkeit, um dem Anspruch "Made in Germany" gerecht zu werden. Vegan, frei von genmanipulierten Rohstoffen und verpackt in 100% recyclingfähigen Glasflaschen, ist dies der Ketchup für bewusste Konsumenten, die Lust auf den Klecks Neues haben.Der Tomatenketchup aus der Ketchup Factory passt hervorragend zu gegrilltem Fleisch oder Gemüse. Und auch auf jeder Portion Pommes Frites ist er das Topping mit der besonderen Note.Mit dem neuen Label Ketchup Factory beschreitet das erfolgreiche Unternehmen Werder Feinkost erstmals neue Produktwege - mit dem Ziel, das experimentierfreudige Publikum zu erobern.Der Ketchup ist unter www.ketchup-factory.de und im Einzelhandel erhältlich.Pressekontakt:Sie möchten für Ihre Leser oder Zuschauer unseren Tomatenketchuptesten? Dann lassen Sie es uns wissen.Ansprechpartner: Tim Walter / Denés RadmacherTel.: 03327 - 66 14 0Email: vertrieb@ketchup-factory.deYvonne MeviusTel: 030 217 395 10 (Pressebüro)Original-Content von: Ketchup Factory, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/139316/4459209