Neuemissionstechnisch herrschte gestern am EUR Primärmarkt bereits eine Vorweihnachtsflaute. Heute dürfte es mit der Ruhe aber wieder vorbei sein. So stehen speziell im Corporate Bereich Neuemissionen an. Nachdem die Azimut Holding ihre Roadshow bereits im November abgeschlossen hat wird für heute eine Emission erwartet. Kiloutou steht ebenfalls in den Startlöchern. Diese planen eine Dualtranche Anleihe. Die IPTs liegen für die Tranche A (EUR 320 Mio., 7NC3) bei 3 % und für die Tranche B (EUR 500 Mio., 7NC1) bei 3mE+350 BP. Ebenfalls IPTs gab es von Ellaktor. Diese beenden heute ihre Roadshow und gaben als erste Preisindikation, für die geplante "grüne" EUR 600 Mio. (5NC2, erwartet B/BB) Senior Emission, das obere 6 % Segment an. Ebenfalls IPTS wurden von ...

