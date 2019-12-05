GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR SANOFI AUF 95 (81) EUR - 'NEUTRAL'MORGAN STANLEY HEBT ALSTOM AUF 'OVERWEIGHT' (EQUAL-WEIGHT) - ZIEL 47 (39,90) EUR MORGAN STANLEY HEBT FAURECIA AUF 'EQUAL-WEIGHT' (UNDERWEIGHT) - ZIEL 50 EURRBC SENKT VINCI AUF 'SECTOR PERFORM' (OUTPERFORM) - ZIEL 107 (105) EUR HSBC HEBT ZIEL FÜR SIEMENS AUF 130 (120) EUR - 'BUY'JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR AIRBUS AUF 149 (156) EUR - 'OVERWEIGHT' LAMPE HEBT BMW AUF 'HALTEN' (VERKAUFEN)LAMPE SENKT DAIMLER AUF 'VERKAUFEN' (HALTEN)MORGAN STANLEY SENKT GEA GROUP AUF 'EQUAL-WEIGHT' (OVERWEIGHT) - ZIEL 30 (29) EURMORGAN STANLEY ERHÖHT SIEMENS-KURSZIEL AUF 122 (113) EURSOCGEN HEBT ZIEL FÜR MUNICH RE AUF 260 (230) EUR - 'HOLD' Guten Morgen wünscht: ...Den vollständigen Artikel lesen ...