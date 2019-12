Bombardier steht vor radikalem Umbau - bis zu 2500 Stellen könnten betroffen seinCapgemini hat einen Auftrag im Volumen von mehr als 1 Mrd Euro von Bayer erhalten JJ Entertainment SE: Erhöhung der Beteiligung an der G.C.C.S. Holding AG und KooperationKering in Übernahmegesprächen mit Moncler - KreiseNorwegian verkauft argentinische Tochter an JetsmartNovartis legt Medicines-Aktionären Übernahmeangebot vor INDEX-MONITORTEAMVIEWER UND VARTA STEIGEN IN MDAX AUF, 1&1 DRILLISCH UND FIELMANN STEIGEN AB COMDIRECT STEIGT IN SDAX AUF, STEINHOFF UND BAYWA VERLASSEN IHN BMW BMW verklagt zwei Zulieferer - Valeo und Denso sollen Preise bei Komponenten für Klimaanlagen abgesprochen haben, HB Fitch bestätigt Deutsche Post mit 'BBB+' Deutsche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...