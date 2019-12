Der Berliner Kabelnetzbetreiber hat eine Menge Aktionäre mit unterschiedlichen Interessen, aber niemand weiss im Moment, was sich daraus ergeben kann. 2,70 Euro für die Aktie liegt substantiell etwa 40 % unter dem fairen Wert. Doch dieser ist nur so gut, wie sich daraus ein echtes Geschäftsmodelll entwickeln lässt, dass tragfähig ist. Zwei illustre Aktionäre sind United Internet und Rocket Internet. Beide sind wiederum miteinander verbunden und die Chefs gehören zu den intelligentesten Investoren der letzen Jahre. Es ist eine Wette darauf, was diese beiden vorhaben. Wer Mut hat spielt mit!



