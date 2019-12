Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Unmittelbar vor dem am Freitag beginnenden SPD-Bundesparteitag hat die kommissarische SPD-Vorsitzende Malu Dreyer ihre Partei zur Geschlossenheit aufgerufen und an die Fairness der Delegierten appelliert. Die beiden Bewerber-Duos Esken/Walter-Borjans und Geywitz/Scholz hätten "nach der Auszählung einmütig erklärt: Wir brauchen alle, wir sind eine SPD", sagte Dreyer der Funke Mediengruppe. "So fair, wie die vier miteinander umgegangen sind, sollten auch die Delegierten miteinander umgehen", mahnte Dreyer. Sie gehe davon aus, fügte die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin hinzu, "dass die Delegierten auf dem Bundesparteitag ihrer Basis folgen".

Der Parteitag wird die in einer Urwahl bestimmten Kandidaten am Freitag in ihre Spitzenämter wählen. Ebenfalls am Freitag will die SPD die neuen stellvertretenden Vorsitzenden und den Generalsekretär wählen. Als Vize wollen unter anderem Juso-Chef Kevin Kühnert, die bei der Urwahl unterlegene Brandenburger Politikerin Klara Geywitz und Arbeitsminister Hubertus Heil kandidieren, als Generalsekretär tritt erneut Lars Klingbeil an. Der Parteitag soll kein sofortiges Ende der großen Koalition beschließen, von der Union aber mehr Investitionen und schärferen Klimaschutz einfordern.

December 05, 2019

