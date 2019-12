Nidda/Rotenburg a. d. Fulda (ots) - Der 17. DGH-Kongress 2019 war wieder ein hochenergetisches Wochenende, das vielen Besuchern noch lange in Erinnerung bleiben wird: Rund 50 inspirierende Veranstaltungen und dazu die herrliche Aussicht ins Tal von Rotenburg a. d. Fulda im Göbel's Hotel Rodenberg waren eine willkommene Gelegenheit zum interdisziplinären 'Networking'. Nach dem Kongress ist vor dem Kongress: Der 18. Kongress Geistiges Heilen im Jahr des 25jährigen Bestehens des Dachverbandes Geistiges Heilen e. V. findet vom 09. - 11. Oktober 2020 statt. Referent*innen können ihre Bewerbung bis zum 6. Januar 2020 einreichen.Zahlreiche Exprten beseelten die Kongresstage mit ihrer Kompetenz und HeilkraftJürgen Bongardt vermittelte sein enormes Fachwissen über das Chakra-System sowie über die Wahrnehmung der Aura mit großer Freude und didaktischem Geschick. Faszinierend waren die Heildemonstrationen von Master Sai Cholleti (PRANA Germany e. V.) in seinem praxisorientierten Vortrag zum Thema "Energetisiere dein Leben!" Metaré Hauptvogel berührte ihr Publikum mit ihrer Elfenharfe in der Tiefe. Mit einer musikalischen Reise zum Thema "Von Engelsschwingen getragen - Musik für Geborgenheit" - stärkte Gisela Krambeer bei ihren Teilnehmern das Gefühl der inneren Heimat. Hans Kollenbrath vermittelte wieder anschaulich beeindruckende Heilungsmöglichkeiten durch die Rückführung in vergangene Leben. Bei Walter Lübecks Magic Power Drums Konzert-Ritual am Samstagabend gaben sich die Anwesenden dem treibenden Trommel-Rhythmus zu Mantren wie dem Om namah Shivaya hin; im Tanz und in Partnerübungen entstanden wogende Wellen der Verbundenheit. Stefanie Menzels hellsichtig inspirierten Ansatz der Sinnanalytischen Aufstellungsarbeit konnten die Teilnehmer learning by doing konkret anhand von 'Organ-Aufstellungen' erfahren.Klaus Ruhland fand in seinem Vortrag über die Philosophie des Schamanismus klare Worte, um uns unsere Eigenverantwortung in der Welt bewusst zu machen. Jeanne Ruland vermittelte in ihrem Workshop "Lichtfeldheilung und Heilige Geometrie in Aktion" faszinierende Hintergrundinformationen sowie energetische Körperübungen. Mit ihrer unverwechselbaren Art - zwischen Humor und alltagsnaher Weisheit, schamanischen Ritualen und Gottvertrauen ermutigte Graziella Schmidt beim Gruppen-Heilungs-Workshop "Im Herzen berührt" ihre Teilnehmer dazu, sich selbst zu spüren, zu den eigenen Bedürfnissen zu stehen und ihr Gottvertrauen zu stärken. DGH-Gründungsmitglied P. Hubertus M. Schweizer gab sein profundes Wissen über Geistiges Heilen im Vortrag "Geistiges Heilen zwischen Wissenschaft und Mystizismus" weiter und hüllte die Besucher des "Spirituellen Heilrituals" in seinen Segen. Christiane Tietze vermittelte neben ihrem Klassiker zum Thema Klangheilung beim Workshop "Teamwork mit Spirit" einfache und dabei beindruckend wirksame Grundtechniken sensitiver Wahrnehmung und medialer Heilarbeit.Dr. phil. Marion von Gienandt begeisterte ihre Besucher mit der körperorientierten Methode Zapchen aus tibetischer Tradition. In Selbsthilfe- und Partner-Übungen wurde erfahrbar, wie einfach es sein kann, sich selbst Erdung, Geborgenheit sowie Leichtigkeit zu schenken und wie Zapchen in der energetischen Heilarbeit eingesetzt werden kann. Frank B. Leder, Mit-Begründer der TouchLife-Methode, kreierte mit seiner Erfahrung und inneren Ruhe eine Atmosphäre des Vertrauens, in der die Teilnehmer sich auf das gemeinsame Abenteuer der "achtsamen Berührung" einlassen konnten. Stephan Meiers Veranstaltungen hatten eine derartig magnetische Anziehungskraft, dass der Seminarraum beinahe aus den Nähten platzte. Der charismatische und dabei sehr bescheidene Referent führte seine Teilnehmer zu ihrem persönlichen Bewusstseins-Feld - dem Ort der Antworten.Save the date:Jubiläumsjahr 1995 - 2020: Feiern Sie mit uns 25 Jahre DGH e. V.! Der18. DGH-Kongress findet vom 09. - 11. Oktober 2020 wieder inRotenburg a. d. Fulda statt. Bewerbungsfrist für Referentinnen und Referenten:06. Januar 2020. Kontakt: kongress@dgh-ev.de. Weitere Infos: https://www.dgh-ev.de/kongress/kongress-2020/referentenbewerbung.htmlGeschenk-Gutscheine:Zum ersten Mal bietet der DGH e. V. die Möglichkeit an, ab sofort Geschenk-Gutscheine für den 18. DGH-Kongress Geistiges Heilen 2020 zu erwerben. Infos: DGH-Geschäftsstelle, Siegfried Jendrychowski, Tel: (0)6043 - 98 89 035, info@dgh-ev.dePressekontakt:Irisa S. Abouzari, Tel.: 0221 - 545543, E-Mail: presse@dgh-ev.deOriginal-Content von: Dachverband Geistiges Heilen e. V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/112477/4459222