Abwarten lautet am Donnerstag-Morgen das Motto am deutschen Aktienmarkt. Nach dem ordentlichen Vortagesplus von 1,2 Prozent dank des wieder aufgekommenen Optimismus im Handelsstreit zwischen den USA und China wird der DAX +1,16% zum Auftakt mit einem weiteren kleinen Aufschlag erwartet: Vor Xetra-Start wies der X-Dax +1,16% als Indikator für den Leitindex auf ein leichtes Plus von 0,1 Prozent auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...