E-world 2020 - 11. bis 13. Februar 2020 in Essen - Halle 3, Stand 131 Die Wilken Software Group stellt auf der E-world 2020 ihre Portal- und Cloud-Strategien in den Fokus des Messeauftritts. Dabei zeigt Wilken, wie sich mithilfe des hauseigenen CMS-Systems rollenbasierte Portalplattformen aufbauen lassen, über die Versorgungsunternehmen ihren Kunden oder Mitarbeitern ohne aufwendige Programmierung die jeweiligen Dienste und Informationen bedarfsgerecht zur Verfügung stellen können. Mithilfe des Redaktionssystems, entsprechender Widgets sowie dem Wilken P/5 Connector lassen sich auf diese Weise sehr viel weitergehende Portalanwendungen realisieren, als dies bisher möglich war. Wilken zeigt mit dieser neuen Portaltechnik erstmals auch die Kombination von Cloud-Diensten mit beim Anwender vor Ort installierten Systemen. Zusammen mit der P/5 Heiz- und Nebenkostenabrechnung, die sowohl "on premise" als auch über die Cloud angeboten wird, setzt Wilken damit gleichzeitig den Startschuss für die Wilken Cloud. So können Versorgungsunternehmen neue Geschäftsmodelle testen, ohne dass Investitionen in die IT-Infrastruktur oder für den Betrieb der Lösung nötig sind. Auch das neue P/5 MDM (Messdatenmanagement) ist als Portallösung konzipiert. Im Unterschied zu herkömmlichen MDM-Anwendungen können damit nicht nur die Verbrauchsdaten von Strom, Gas oder Wasser verarbeitet werden, sondern auch beliebige weitere Messdaten - von der Heizung bis zum LoRaWAN. Neben Wilken selbst sind auf dem Messestand in Halle 3 wieder zahlreiche Partner vertreten, darunter die Unternehmen IVU Informationssysteme, meterpan oder die VU-Arge. Dazu kommen die Beteiligungsgesellschaften wie der Plattformanbieter für die Smart-Meter-Gateway-Administration Tremondi oder Wilken PRO, die gemeinsame Dienstleistungstochter von Wilken und Factur Billing Solutions. Auch das Wilken Data Service Center ist mit seinen Leistungen rund um Themen wie Application Management, Managed Services, Hosting, Housing oder Service-Desks auf der E-world 2020 präsent. Kontaktdaten: Wilken Software Group - Peter Schulte-Rentrop Hörvelsinger Weg 29-31 - 89081 Ulm Tel.: +49 731 96 50-0 presse@wilken.de - www.wilken.de Presse- und Öffentlichkeitsarbeit: Press'n'Relations GmbH - Uwe Pagel Magirusstraße 33 - 89077 Ulm Tel.: +49 731 962 87-29 upa@press-n-relations.de - www.press-n-relations.com Über die Wilken Software Group Seit 1977 entwickelt die Wilken Software Group mit Hauptsitz in Ulm eigene ERP-Standard-Software für die Abbildung betriebswirtschaftlicher Kernprozesse - sei es im Finanz- und Rechnungswesen, der Materialwirtschaft oder der Unternehmenssteuerung. Wilken verbindet mit 520 Mitarbeitern an sieben Standorten in Deutschland, der Schweiz und Spanien Standardsoftware und Individualprogrammierungen zu einem Lösungsportfolio für mittlere und große Unternehmen. Zusätzlich bietet Wilken Branchenlösungen für die Versorgungs-, Sozial- und Tourismuswirtschaft, Gesundheit & Versicherungen, Kirchen und Finanzen & ERP . Dies ist eine Presseinformation der Wilken GmbH, die auch die Verantwortung für die Inhalte übernimmt.

December 05, 2019 02:47 ET (07:47 GMT)