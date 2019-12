Die Rezession der deutschen Industrie dauert weiter an - das zeigen mehrere aktuelle Konjunkturdaten. Vor allem die Chemie- und die Metallindustrie bereiten der Wirtschaft Sorgen. Doch es gibt auch Hoffnung.

Was der deutschen Wirtschaft im November noch gelungen ist, das schafft die Industrie nicht: Sie schliddert nämlich nicht so gerade an der Rezession vorbei, sondern steckt bereits mittendrin. Im November ist ihr Auftragsbestand abermals zurückgegangen, wie aus einer Mitteilung des Ifo-Instituts hervorgeht. Der entsprechende Index sackte von minus 4,0 auf minus 9,3 Punkte.

Die Zahlen des Statistischen Bundeamts - die wie die Ifo-Zahlen auch am Donnerstag vorgestellt wurden - zeichnen ein ähnliches Bild: Demnach war der Auftragseingang (preisbereinigt) im verarbeitenden Gewerbe im Oktober 2019 0,4 Prozent niedriger als noch im September. "Die Konjunktur im Verarbeitenden Gewerbe ist nach wie vor geschwächt", stellt das Bundeswirtschaftsministerium ...

Den vollständigen Artikel lesen ...