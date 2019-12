London (ots/PRNewswire) - Die einzigartige Kombination von klinischen Dienstleistungen und Translationswissenschaften von Precision wird für die Innovation der Biotech-Industrie anerkanntPrecision for Medicine, Oncology and Rare Disease, das erste umfassende, voll integrierte CRO, das sich der Onkologie und Innovationen im Bereich seltener Krankheiten widmet, gab bekannt, dass sie bei den diesjährigen OBN Awards als bestes Spezial-Auftragsforschungsinstitut anerkannt wurden. Die Gewinner wurden bei der Verleihung der OBN Awards 2019 am 7. November an der University of Oxford bekannt gegeben.Die OBN Awards zelebrieren Innovation, Leistung und Anerkennung für die "Leading Lights" der Life Sciences Industrie. Zum zweiten Mal in Folge wurde Precision for Medicine, Oncology and Rare Disease für den "Best Specialist CRO Award" nominiert, der an eine herausragende Auftragsforschungseinrichtung vergeben wird, die in einem bestimmten Bereich arbeitet.Bei der Verleihung des Preises wurde Precision for Medicine, Oncology and Rare Disease als beispiellose Erfahrung in der klinischen Forschung in den Bereichen Onkologie und seltene Krankheiten hervorgehoben. Das einzigartig integrierte Angebot von Precision kombiniert neuartige klinische Studiendesigns, branchenführende betriebliche und medizinische Experten, fortschrittliche Biomarkerlösungen und eine ausgeprägte Leidenschaft für seltene Krankheiten und Onkologie. Mit einem Team von sorgfältig ausgewählten Indikationsexperten hat Precision über 500 Programme für Onkologie und seltene Krankheiten durchgeführt und damit seine Position als Innovator der Biotech-Industrie gefestigt.Mark Clein, Mitbegründer und CEO von Precision, kommentiert das Engagement seiner Kollegen und die Ehre, den Preis zu gewinnen: "Bei Precision sind wir leidenschaftlich daran interessiert, den Weg für die Entwicklung von Medikamenten für Onkologie und seltene Krankheiten zu beschleunigen, um neue Therapeutika für Menschen, deren Leben von ihnen abhängt, zu beschleunigen. Von OBN als "Best Specialist CRO" anerkannt zu werden, ist inspirierend; diese Auszeichnung spiegelt die Wirkung wider, die wir als vertrauenswürdiger Dienstleister für unsere Biotech-Partner haben und unterstreicht sie."Die vollständige Liste der OBN-Preisträger 2019 finden Sie unter obn-awards.com.Informationen zu Precision for Medicine, Oncology and Rare DiseasePrecision for Medicine, Oncology and Rare Disease ist das erste umfassende, voll integrierte Auftragsforschungsinstitut (CRO), das sich der Onkologie und der Innovation im Bereich seltener Krankheiten widmet. Mit über 1900 Experten in 34 Niederlassungen weltweit bietet Precision neuartige klinische Studienkonzepte, branchenführende operative und medizinische Experten sowie fortschrittliche Biomarkerlösungen für Pharma- und Biotech-Innovatoren. Weitere Informationen finden Sie auf der Website: https://www.precisionmedicinegrp.com/pfmord/.Pressekontakt:Louis Landon, 310-984-7707, louis.landon@precisionformedicine.comOriginal-Content von: Precision for Medicine, Oncology and Rare Disease, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/139348/4459272