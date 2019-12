Von Steffen Gosenheimer

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Erneuter Stimmungswechsel an den ostasiatischen Finanzmärkten: Nach dem Pessimismus in Sachen Handelsstreit zwischen den USA und China herrschte am Donnerstag wieder Optimismus vor. Hintergrund waren Bloomberg-Kreisemeldungen, wonach es noch vor am 15. Dezember drohenden neuen US-Strafzöllen auf chinesische Importprodukte zu einem sogenannten "Phase-eins-Deal" kommen könnte. Daneben sprach US-Präsident Donald Trump wieder einmal von guten Fortschritten bei den Gesprächen, nachdem er tags zuvor noch den Eindruck vermittelt hatte, dass eine Einigung nicht sonderlich dringlich sei.

Für etwas Rückenwind sorgte auch, dass an der Wall Street am Mittwoch eine dreitägige Verlustserie beendet wurde. Der japanische Nikkei-Index gewann 0,7 Prozent auf 23.300 Punkte. Er wurde laut Beobachtern auch davon gestützt, dass die Regierung ein Konjunkturprogramm im Volumen von umgerechnet über 200 Milliarden Dollar angekündigt hat.

In Schanghai und Hongkong ging es in ähnlichem Ausmaß nach oben mit den Marktbarometern. Am deutlichsten fiel das Plus in Sydney mit rund 1,2 Prozent aus. Dort hatte der S&P/ASX-200 zuletzt aber auch besonders kräftig Federn gelassen. In Seoul drehte der Kospi dagegen nach zunächst ebenfalls freundlicher Tendenz ins Minus und verlor 0,4 Prozent. Händler erklärten das mit Käufen ausländischer Adressen und Skepsis über die Fortschritte in den Handelsgesprächen.

Die Börse in Indien lag zuletzt knapp im Minus. Hier drückte etwas auf die Kurse, dass die Notenbank des Landes wider Erwarten die Zinsen nicht gesenkt hat und zudem ihren Wachstumsausblick senkte.

Zu den Verlierern in Südkorea gehörte die Aktie des Autobauers Hyundai. Sie verlor gut 3 Prozent, nachdem das Unternehmen für die kommenden fünf Jahre wegen des Technologiewechsels zu Elektromobilität und autonomem Fahren hohe Investitionen angekündigt hat von bis zu umgerechnet 46 Milliarden Euro.

Stärkere Verluste verzeichneten auch LG Chem, der Kurs gab um 1 Prozent nach. Die Aktie litt laut Samsung Securities unter der Befürchtung schwacher Viertquartalszahlen, unter anderem weil es in einem Energiespeichersystem in Südkorea zu einem Brand gekommen war.

Technologieaktien gesucht

Gesucht waren Technologieaktien. In Hongkong lagen AAC Technologies im Späthandel knapp 6 Prozent und Sunny Optical Technology fast 5 Prozent im Plus. Techtronic Industries kamen um rund 2 Prozent voran. Hier dürfte die Hoffnung gestützt haben, dass es Mitte Dezember nicht zu den angedrohten US-Strafzöllen kommt, die besonders auch Technologieprodukte für private US-Konsumenten betreffen würden. In Tokio legten im Technologiesegment Fanuc um 2,0, Kyocera um 1,0 und Mitsubishi Electric um 0,7 Prozent zu.

Indextreiber in Sydney waren die schwer gewichteten Bankaktien, die durchweg zulegten. Händler verwiesen dazu auf neue leicht abgeschwächte Kapitalregeln der neuseeländischen Notenbank, womit die Banken sieben Jahre Zeit haben, ihre Kapitalpuffer aufzustocken.

Am Devisenmarkt profitierte der Yuan von der Zuversicht im Handelsstreit und zeigte sich zur gleichen Vortageszeit deutlich fester. Der Austral-Dollar gab leicht nach, nachdem neue Einzelhandelsdaten aus Australien schwächer als prognostiziert ausgefallen waren. Damit könnten zuletzt gedämpfte Zinssenkungsspekulationen wieder Zulauf erhalten haben.

Am Ölmarkt wurden die kräftigen Aufschläge vom Vortag verteidigt. Öl hatte sich angesichts deutlich gesunkener US-Ölvorräte in der vergangenen Woche verteuert und auch weil Marktteilnehmer darauf spekulieren, dass beim Opec-Treffen am Donnerstag und Freitag eine Ausweitung der Ölförderkürzung beschlossen werden könnte. Zuletzt kostete das Fass Brentöl 62,98 Dollar.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.683,00 +1,16% +18,36% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 23.300,09 +0,71% +15,59% 07:00 Kospi (Seoul) 2.060,74 -0,39% +0,97% 07:00 Schanghai-Comp. 2.899,56 +0,74% +16,27% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 26.215,33 +0,59% +0,84% 09:00 Taiex (Taiwan) 11.594,65 +0,73% +19,20% 06:30 Straits-Times (Sing.) 3.174,42 +0,46% +2,97% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.566,64 +0,37% -7,67% 10:00 BSE (Mumbai) 40.841,67 -0,02% +12,65% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 8:38 % YTD EUR/USD 1,1084 +0,1% 1,1078 1,1076 -3,3% EUR/JPY 120,67 +0,1% 120,60 120,12 -4,0% EUR/GBP 0,8437 -0,2% 0,8453 0,8526 -6,3% GBP/USD 1,3138 +0,3% 1,3104 1,2989 +3,1% USD/JPY 108,86 +0,0% 108,86 108,45 -0,8% USD/KRW 1189,32 -0,1% 1190,89 1195,00 +6,7% USD/CNY 7,0456 -0,1% 7,0499 7,0722 +2,4% USD/CNH 7,0452 -0,1% 7,0521 7,0775 +2,5% USD/HKD 7,8289 0% 7,8289 7,8286 -0,0% AUD/USD 0,6845 -0,0% 0,6845 0,6817 -2,9% NZD/USD 0,6535 +0,2% 0,6524 0,6508 -2,7% Bitcoin BTC/USD 7.282,51 +1,0% 7.211,76 7.129,76 +95,8% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 58,31 58,43 -0,2% -0,12 +20,2% Brent/ICE 62,94 63,00 -0,1% -0,06 +13,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.475,61 1.474,56 +0,1% +1,05 +15,1% Silber (Spot) 16,90 16,86 +0,3% +0,04 +9,1% Platin (Spot) 899,55 896,27 +0,4% +3,28 +12,9% Kupfer-Future 2,64 2,64 -0,1% -0,00 -0,2% ===

