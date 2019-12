Die Industrieholding Montana Tech Components von Michael Tojner hat einen kleinen Teil an Varta verkauft. Es wurden 808.000 Aktien zu je 121 Euro bei institutionellen Investoren platziert. Der Erlös liegt bei knapp 98 Mio. Euro. Der Montana-Anteil an Varta sinkt mit der Platzierung von zuvor 60 auf nunmehr gut 58 Prozent. Varta kommt per 23. Dezember auch in den MDAX und den TecDAX , wie der globale Indexanbieter Stoxx mitgeteilt hat. Konkret werden die Aktien von TeamViewer AG und von Varta AG in den MDAX-Index aufgenommen und ersetzen dort die Aktien von 1+1 Drillisch AG und Fielmann AG, die in den SDAX-Index wechseln. Neu in TecDAX aufgenommen werden TeamViewer AG und Varta AG. Sie ersetzen dort Drägerwerk AG & Co. KGaA und Isra Vision AG.

