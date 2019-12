Was bewegt die Märkte? Welche Unternehmen stehen aktuell im Rampenlicht? Welche Köpfe machen Kurse? Unser Börsen-Frühstück für Sie. Heute unter anderem mit einem Blick auf die Index-Veränderungen in der DAX-Familie, die OPEC-Konferenz und Expedia.

> USA | Politik: China zeigt sich den USA gegenüber weiterhin verstimmt. Der US-Kongress hat wiederholt den Umgang Chinas mit den im Land lebenden Uiguren, die dem muslimischen Glauben angehören, angeprangert. Die chinesische Regierung gab zu Protokoll, dass man unerbetene Einmischungen in die inneren Angelegenheiten des Landes mit dem "fälligen Preis" vergüten werde. Was das Säbelrasseln angeht ist bei den Anlegern ein Abnutzungseffekt eingetreten. An der Wall Street hatten die Bullen das Sagen.

> USA | Wall Street: 27.650 Zähler sind es im Fall des Dow Jones geworden. Ein Plus von 0,5 Prozent. Der S&P 500 konnte um 0,6 Prozent zulegen und landete bei 3.113 Punkten. Für den Nasdaq 100 ging es um 0,5 Prozent nach oben. Größter Verlierer im Dow Jones war einmal mehr Boeing. Der Konzern verliert den für die 737 MAX-Baureihe zuständigen Chefingenieur John Hamilton, zu dessen Aufgabe auch das Krisenmanagement zählt. Die Aktie büßte knapp ein Prozent an Wert ein.

Aufbruchstimmung herrschte indes bei Expedia…

ISIN: DE0008469008, DE0008467416, DE0009653386, US2605661048, US6311011026, US78378X1072, DE000A2YN900, DE0005810055, US30212P3038, DE0005545503, DE0005772206, US0970231058

