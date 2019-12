Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der morgen anstehende Wechsel auf den Märzkontrakt geht zwar mit einem Aufschlag von knapp 200 Basispunkten einher, das Chartbild verändert sich dadurch aber nicht wesentlich, so die Analysten der Helaba.Mit dem jüngsten Kursanstieg sei es zum Test des Oktober-Abwärtstrends gekommen. Die heute bei 173,16 verlaufende Trendlinie des Märzkontraktes habe bislang aber nicht dauerhaft überwunden werden können. Sollte es dazu kommen und in der Folge auch die Marke von 173,16 geknackt werden, entstünde Potenzial bis 174,05. Unterstützungen würden die Analysten bei 171,61 und am Novembertief bei 170,92 lokalisieren. Mit Einfluss von den heute anstehenden Konjunkturdaten sei nicht zu rechnen. Die Trading-Range (März-Kontrakt) liege zwischen 172,20 und 173,20. (05.12.2019/alc/a/a) ...

