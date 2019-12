Hannover (www.anleihencheck.de) - Der polnische Covered Bond-Markt bleibt im Wachstumsmodus, so Dr. Frederik Kunze von der NORD/LB.Mit einem in Aussicht gestellten Green Covered Bond im EUR-Benchmarkformat würde neben der PKO Bank Hipoteczny ein zweites Institut in das EUR-Benchmarksegment einziehen. Mit dem grünen Emissionsformat würde außerdem die erste grüne EUR-Benchmark aus Polen heraus emittiert werden, was die Analysten der NORD/LB als bedeutendes Signal für das Wachstum dieses Teilmarktes ansähen. Mit Blick auf das Pricing dürften die PKO-Benchmark grundsätzlich als Guidance dienen. So notiere der im Januar 2024 fällige Covered Bond (PKOBHB 0,75 01/24/24) derzeit bei ms +28 Bp. Für die im August 2024 fällige Anleihe (PKOBHB 0,75 08/27/24) stehe ein ASW-Spread von ms +33 Bp zu Buche. Gleichwohl dürfe jedoch an dieser Stelle nicht vergessen werden, dass dem Timing der Emission insbesondere in dem von zeitweise hohen Fälligkeiten geprägten Marktumfeld in der ersten Jahreshälfte eine hohe Bedeutung beizumessen sei. Unabhängig davon, würden wir davon ausgehen, dass der Green Covered Bond der ING Bank Hipoteczny einen nennenswerten Pick-up bieten wird, so die Analysten der NORD/LB. (Ausgabe 48 vom 04.12.2019) (05.12.2019/alc/a/a) ...

