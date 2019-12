Die aktuell längste Serie: Tele Columbus mit 8 Tagen Plus in Folge (Performance: 38.51%) - die längste Serie dieses Jahr: Telefonica 16 Tage (Performance: 14.38%). Tagesgewinner war am Mittwoch Shinko Electric Industries mit 17,51% auf 10,40 (0% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 18,86%) vor Tele Columbus mit 7,63% auf 3,16 (290% Vol.; 1W 31,47%) und Hypoport mit 6,22% auf 299,00 (142% Vol.; 1W 4,55%). Die Tagesverlierer: Mologen mit -76,79% auf 0,21 (180% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -78,38%), Lion E-Mobility mit -5,04% auf 2,45 (367% Vol.; 1W -6,84%), Orange mit -4,66% auf 13,70 (283% Vol.; 1W -8,73%)Die höchsten Tagesumsätze hatten GlaxoSmithKline (24868,4 Mio.), HSBC Holdings (23585,66) und BP Plc (23565,66) ....

