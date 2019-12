Erfurt (ots) - Käpt'n Sharky ist der Schrecken der Weltmeere - zumindest will er es sein! Denn ganz so furchterregend ist der kleine Seeräuber dann doch nicht. Die anderen Piraten, allen voran der Alte Bill, nehmen ihn nicht ernst und spielen ihm sogar übel mit. Eines Tages landen auch noch zwei blinde Passagiere auf Sharkys Schiff: Ein turbulentes Abenteuer zu See beginnt! KiKA zeigt die Premiere des Animationsfilms "Käpt'n Sharky" (ZDF) am 8. Dezember um 13:10 Uhr.Käpt'n Sharky träumt davon, einmal ein gefürchteter Pirat zu werden. Dabei unterstützt ihn seine Crew, bestehend aus dem pflichtbewussten Matrosen Ratte, Papagei Coco und dem frechen Äffchen Fips. Als Sharky wieder einmal auf der Flucht vor dem Alten Bill ist, landen im Tumult zwei blinde Passagiere auf seinem Schiff, die ebenfalls vor etwas davonlaufen. Sharky ist zunächst überhaupt nicht begeistert von seinen ungebetenen Gästen, dem jungen Michi und Admiralstochter Bonnie. Die beiden entpuppen sich jedoch bald als äußerst hilfreich, um dem Alten Bill eine gehörige Lektion zu erteilen.Der Animationsfilm "Käpt'n Sharky" basiert auf der erfolgreichen, gleichnamigen Kinder- und Hörbuchreihe. Seit Sharky im Jahr 2006 erstmals in See stach, hat der sympathische Pirat viele Kinderzimmer und die Herzen seiner Fans erobert. Im Jahr 2018 enterten Sharky und seine liebenswerte Crew schließlich die Kinoleinwand. In der Adventszeit bringt das farbenfrohe Südseeabenteuer die Sonne zurück auf die KiKA-Bildschirme."Käpt'n Sharky" (ZDF) ist eine Koproduktion der Caligari Film GmbH München und Universum Film. Regie führten Jan Stolz und Hubert Weiland, das Drehbuch stammt von Mark Slater, bekannt unter anderem für "Ritter Rost" und "Der kleine Drache Kokosnuss". Käpt'n Sharky wird gesprochen von Anton Petzold, Schauspieler der "Rico, Oskar"-Reihe, "Tatort"-Kommissar Axel Prahl leiht Sharkys Widersacher Bill seine Stimme. Verantwortlicher Redakteur beim ZDF ist Ingo Weis."Käpt'n Sharky" (ZDF) kann nach Ausstrahlung auch im KiKA-Player angeschaut werden.Weitere Informationen und Fotos finden Sie unter www.kika-presse.de.Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kika-presse@kika.dekika-presse.deOriginal-Content von: Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6535/4459336