CEO Heinz Baumgartner zeigt sich aber mit dem bisherigen Geschäftsverlauf im "nicht einfachen" Semester zufrieden, wie er in einem Interview mit AWP erklärte."Das zweite Semester ist bisher ziemlich genau so verlaufen, wie wir es Mitte Jahr in Aussicht gestellt haben. Insgesamt bin ich mit dem Geschäftsverlauf zufrieden", ...

Den vollständigen Artikel lesen ...