Photon Energy nimmt drei weitere PV-Kraftwerke in Ungarn in Betrieb und erweitert damit das eigene Kraftwerksportfolio auf 51,8 MWp weltweit. Die Kraftwerke befinden sich im Südwesten von Ungarn und sollen 2,7 GWh Strom p.a. erzeugen. Heute außerdem in den News: Neue UniDevice-Anleihe noch bis 12. Dezember in der Zeichnung und Deutsche Rohstoff fördert frische Anleihegelder. Photon Energy N.V. nimmt ...

