Heute vor drei Jahren ging der SQUAD Aguja Opportunities Fonds an den Start, der von der Aguja Capital GmbH beraten wird. Diese wurde von Fabian Leuchtner und Dimitri Widmann, beide ehemalige Mitarbeiter bzw. Fondsmanager bei Flossbach von Storch, im Jahr 2016 gegründet. Dank des zeitlosen Fondskonzepts, das unter anderem auf marktneutrale und unkorrelierte Renditetreiber setzt, kann der Fonds - trotz der mitunter erhöhten Marktvolatilität - auf eine attraktive Renditeentwicklung bei überschaubarer Schwankungsintensität zurückblicken. Gestartet wurde der Fonds mit rund 7 Mio. EUR Kapital. Mittlerweile beträgt das Fondsvolumen ca. 135 Mio. Euro, wodurch der Fonds vermehrt in den Fokus von institutionellen Investoren rückt. "Wir freuen uns sehr über das rege Interesse an diesem Fonds. Investieren ist unsere größte Leidenschaft. Dank unserer Investoren können wir unsere Philosophie nun kompromisslos und flexibel umsetzen. Hierfür sind wir sehr dankbar", kommentiert Fabian Leuchtner. Der globale Mischfonds SQUAD Aguja Opportunities zeichnet sich auch dadurch aus, dass er sich das gesamte Spektrum an Investitionsmöglichkeiten eines Unternehmens zu Nutze macht. "Oft bieten gerade Wandelanleihen ein viel besseres Chance-Risiko-Verhältnis als die Aktie eines Unternehmens. Nicht alle Mischfonds können oder dürfen jedoch in Wandelanleihen investieren", meint Leuchtner. Gerade im aktuellen Umfeld ergibt sich eine Vielzahl spannender Opportunitäten mit defensivem Profil, wie beispielsweise die Wandelanleihen von SAF-Holland, Encavis, Fresenius, der RAG-Stiftung und Ubisoft. Zudem ergänzen Spezialsituationen, die unter anderem durch Übernahmesituationen entstehen können, das Portfolio. "Diese Spezialsituationen können marktunabhängige Renditen generieren, da die Entwicklung nicht unbedingt vom Gesamtmarkt abhängen, sondern von den individuellen Absichten des Großaktionärs und den regulatorischen Rahmenbedingungen", ergänzt Dimitri Widmann, ebenfalls Fondsberater des SQUAD Aguja Opportunities. Der Fokus liegt hierbei nicht nur auf Strukturmaßnahmen wie Beherrschungsverträgen und Squeeze-Outs, sondern auch auf Übernahmesituationen in Europa und USA (wie beispielsweise zuletzt die Pharma-Übernahmen Celgene und Allergan), sowie aus anderweitigen Gründen entstehende Events. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.squad-fonds.de sowie telefonisch. Wenden Sie sich hierzu gerne an unser Vertriebsteam rund um Herrn Uwe Bachert ( bachert@squad-fonds.de), Rick Heidel ( heidel@squad-fonds.de) oder Michael Kugelmann ( kugelmann@squad-fonds.de). Die Telefonnummer lautet 0821/ 455 420 10. SQUAD Fonds Discover Capital GmbH Am Silbermannpark 1A 86161 Augsburg 05.12.2019