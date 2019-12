Monsanto-Übernahme, Klagewelle in den USA, ein Vergleich, der Milliarden kosten dürfte: Bayer braucht dringend bessere Nachrichten. Und will sich nun ein sauberes Image verpassen - ausgerechnet mit einer Phosphatmine.

Ganz oben auf dem Bergrücken wird der Wald plötzlich dichter. Es scheint, als rückten die Espen hier enger zusammen als ihre Artgenossen ein Stück weiter unten am Hang. Keine der Rinderherden, die im Südosten des US-Bundesstaats Idaho über die Weiden ziehen, kommt in die Nähe des Gehölzes auf gut 2000 Meter Höhe. Auch die improvisierte Straße über den Kamm umgeht den Hain. Seit vielen Jahren steht der Wald hier friedlich, fast unberührt.

Bald wird es damit vorbei sein. Denn im Boden unter den Espen befindet sich eines der größten Phosphatlager im Westen der USA. Der Rohstoff ist wertvoll. Er wird zu Dünger verarbeitet und für Glyphosat gebraucht, den Unkrautvernichter - einem der wichtigsten Umsatzbringer des in Bayer aufgegangenen Agrarkonzerns Monsanto. Seit Jahrzehnten prägt das Unternehmen die Region. Es betreibt ein großes Werk und Minen, die seit der Übernahme 2018 ebenfalls Bayer gehören. Nun soll ein neues Fördergebiet erschlossen werden.

Das Projekt ist umstritten. Die Regierung Idahos unterstützt die Pläne, weil sie sich Jobs und Steuereinnahmen für den landwirtschaftlich geprägten Bundesstaat verspricht. Umweltschützer zählen den Phosphatabbau dagegen zu den schmutzigsten Industrien der Welt; sie fürchten, er vergifte den Lebensraum für Mensch und Tier. Tatsächlich sind bereits heute große Teile des sogenannten Phosphate Patch - der Region um das Städtchen Soda Springs, in der der Rohstoff seit einem Jahrhundert abgebaut wird - durch Schwermetalle belastet. Das neue Abbaugebiet könnte zudem Rechte amerikanischer Ureinwohner beschneiden, die in Idaho gewisse Privilegien genießen. Kurzum: Bayer droht am Rande der Rocky Mountains der nächste Glyphosatstreit.

Da der Unkrautvernichter Krebs ausgelöst haben soll, sind in den USA mittlerweile 42.700 Klagen gegen den deutschen Konzern anhängig. Drei Prozesse hat Bayer in erster Instanz verloren; die Aktie des Unternehmens hat seit dem Sommer 2018 gut ein Viertel ihres Werts eingebüßt. Bayer bestreitet alle Vorwürfe, verweist auf zahlreiche Studien und Genehmigungen von Zulassungsbehörden in aller Welt. Unter Anleitung des Mediators Ken Feinberg suchen Juristen nun einen Vergleich, der den Konzern Milliarden kosten könnte.

Gleichzeitig arbeitet Bayer daran, sein Image aufzupolieren. Das Unternehmen, so die Vorgabe der Zentrale in Leverkusen, soll in Sachen Nachhaltigkeit künftig Maßstäbe setzen. Konkret soll etwa die Belastung der Umwelt durch Pflanzenschutz bis 2030 um 30 Prozent sinken.

Große Aktionäre begrüßen diese Firmenpolitik, haben sie bereits seit Längerem gefordert. "Nach der desaströsen Hauptversammlung im April, auf der Vorstand und Aufsichtsrat abgestraft wurden, wird Nachhaltigkeit bei Bayer nun endlich ernsthafter angegangen", sagt Ingo Speich von der Fondsgesellschaft Deka.Weitere Details zur neuen Ökostrategie will Bayer am 10. Dezember bekannt geben. Für Speich ist klar, dass es mit ein paar Ankündigungen nicht getan ist. "Es muss künftig völlig transparent sein, wo die Stoffe herkommen und welche Vorprodukte unter welchen Bedingungen produziert werden." Die neue Mine in Idaho kann deshalb zum Testfall dafür werden, wie ernst es dem Konzern mit seiner grünen Wende ist.

Keine vier Meilen Luftlinie von dem Espenwäldchen entfernt finden sich keine Bäume mehr, keine Büsche, keine Gräser - nur Schutt. Eine breite Sandpiste führt in eine Schlucht zwischen zwei Gipfeln des Mittelgebirgszuges. Man kann ihr nicht folgen; ein Warnschild an einem massiven Metallgatter verbietet es. Was hier entsteht, ist die Zufahrtsstraße zur frisch genehmigten Caldwell Canyon Mine, dem neuen Abbauprojekt der Bayer-Tochter P4 Production LLC. Ab 2023 soll auf knapp 500 Hektar Gesamtfläche im Tagebau Phosphat gefördert werden. Nur wenige Gruben im Phosphate Patch sind größer.

Im Oktober haben die Regulierungsbehörden nach sechs Jahren Planung und Prüfung die Genehmigungen erteilt. Seitdem laufen die Vorbereitungen - trotz des frühen Wintereinbruchs und frostiger Nächte.

