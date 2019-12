Düsseldorf (www.anleihencheck.de) - Die morgen in Russland zur Veröffentlichung anstehenden Preisdaten für November werden aller Voraussicht nach zeigen, dass sich der disinflationäre Trend fortsetzt, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Für die allgemeinen Verbraucherpreise sei in der Jahresrechnung eine verminderte Rate von 3,6% zu erwarten (Okt: 3,8%). Durch einen geringen Preisdruck kombiniert mit einem vorteilhaften Basiseffekt würden die Analysten bis Mitte 2020 mit einer Inflation in Richtung von 2,5% rechnen. Russische Staatspapiere würden damit für Anleger eine unverändert hohe Attraktivität besitzen. (05.12.2019/alc/a/a) ...

