Das seit Mitte 2017 geltende Lohngleichheitsgesetz hat nach Einschätzung des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) mit Blick auf die Gehaltslücke zwischen Frauen und Männern bisher nicht viel bewirkt. "Zusammenfassend erweist sich das Entgelttransparenzgesetz und insbesondere der individuelle Auskunftsanspruch in Unternehmen mit mehr als 200 Beschäftigten gegenwärtig als ein bürokratischer Akt ohne erkennbaren Mehrwert", heißt es in der IW-Analyse. Die "Rheinische Post" hatte zuerst darüber berichtet.

Das arbeitgebernahe Institut hat dafür unter anderem eine bereits im Sommer vom Bundesfamilienministerium vorgelegte Evaluierung des Gesetzes ausgewertet. Darin war eine Befragung unter Beschäftigten in größeren Unternehmen veröffentlicht worden. Erst vier Prozent hatten demnach den Auskunftsanspruch zum Gehalt schon genutzt, und es waren sogar mehr Männer als Frauen.

Der Anspruch ist ein wesentlicher Teil des Gesetzes und gilt seit Anfang 2018 in privaten und öffentlichen Unternehmen mit mindestens 200 Mitarbeitern. Sie haben seitdem das Recht zu erfahren, was Mitarbeiter mit vergleichbaren Tätigkeiten in ihrem Unternehmen verdienen. Die Idee war, dass vor allem Frauen diese Möglichkeit nutzen würden, um damit bei der nächsten Gehaltsverhandlung eine bessere Ausgangsposition zu haben.

Das Gutachten des Familienministeriums zeige, dass Auskunftsanfragen bisher überwiegend das Ziel hätten, Informationen über den eigenen Wert für das Unternehmen zu gewinnen. "Damit ist fraglich, ob und inwieweit der Auskunftsanspruch überhaupt einen Impuls zur Reduzierung der (bereinigten) Entgeltlücke liefern kann", heißt es in der IW-Analyse./jr/DP/jha

