- BERENBERG RAISES STOCK SPIRITS PRICE TARGET TO 287 (269) PENCE - 'BUY' - COMMERZBANK CUTS TUI TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 13 (14) EUR - EXANE BNP CUTS PENNON GROUP TO 'UNDERPERFORM' ('OUTP.') - TARGET 750 (800) P - EXANE BNP CUTS SEVERN TRENT TO 'UNDERPERFORM' ('NEUTRAL') - TARGET 1850 (2000)P - EXANE BNP RAISES ITV TO 'OUTPERFORM' ('NEUTRAL') - TARGET 165 (120) PENCE - GOLDMAN RAISES GLENCORE PRICE TARGET TO 250 (242) PENCE - 'NEUTRAL' - HSBC CUTS GLENCORE PRICE TARGET TO 280 (285) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS ULTRA ELECTRONICS PRICE TARGET TO 2200 (2300) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN INITIATES TP ICAP WITH 'OVERWEIGHT' - TARGET 450 PENCE - LIBERUM CUTS BERKELEY GROUP TO 'SELL' ('HOLD') - LIBERUM CUTS JOULES PRICE TARGET TO 400 (420) PENCE - 'BUY' - LIBERUM CUTS STAGECOACH TO 'HOLD' ('BUY') - MORGAN STANLEY CUTS PEARSON PRICE TARGET TO 655 (675) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - PEEL HUNT RAISES DUNELM GROUP TO 'BUY' ('ADD') - TARGET 1000 PENCE - RBC CUTS TULLOW OIL PLC TO 'SECTOR PERFORM' ('OUTPERFORM') - TARGET 175 (260) P - RBC RAISES ENQUEST ENERGY TO 'SECTOR PERFORM' ('UNDERPERFORM') - TARGET 24(20)P - UBS CUTS HOCHSCHILD MINING TO 'NEUTRAL' ('BUY') - TARGET 170 (230) PENCE - UBS CUTS POLYMETAL PRICE TARGET TO 1350 (1400) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS SOUTH32 PRICE TARGET TO 140 (145) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 1800 (1700) PENCE - 'SELL' - UBS RAISES GLENCORE PRICE TARGET TO 250 (240) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES RIO TINTO PRICE TARGET TO 4250 (4100) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES SAGA PRICE TARGET TO 46 (39) PENCE - 'NEUTRAL'



