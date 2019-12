Bencard Allergie GmbH: Allergy Therapeutics plc veröffentlicht Update zur klinischen Phase-III-Studie von Grass MATA MPL: Studienstart des subkutanen MPL-wirkverstärkten Gräserpollenimpfstoffs für Herbst 2020 geplant DGAP-News: Bencard Allergie GmbH / Schlagwort(e): Studie Bencard Allergie GmbH: Allergy Therapeutics plc veröffentlicht Update zur klinischen Phase-III-Studie von Grass MATA MPL: Studienstart des subkutanen MPL-wirkverstärkten Gräserpollenimpfstoffs für Herbst 2020 geplant 05.12.2019 / 12:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Bencard Allergie GmbH: Allergy Therapeutics plc veröffentlicht Update zur klinischen Phase-III-Studie von Grass MATA MPL: Studienstart des subkutanen MPL-wirkverstärkten Gräserpollenimpfstoffs für Herbst 2020 geplant Worthing, UK und München, 5. Dezember 2019 - Allergy Therapeutics plc (AIM: AGY), ein Pharmaunternehmen mit Fokus auf Allergieimpfstoffen und Muttergesellschaft des deutschen Allergiespezialisten Bencard Allergie GmbH, hat ein Update zu seiner "Grass Modified Allergen Tyrosine Absorbed" (MATA) MPL* Phase-III-Studie bekannt gegeben. Der Start der Studie mit dem subkutanen MPL-wirkverstärkten Gräserpollenimpfstoff ist für Herbst 2020 geplant. Nach ausführlicher Auswertung der Ergebnisse der Phase-III-Studie B301 mit dem MPL-wirkverstärkten Allergieimpfstoff zur allergenspezifischen Immuntherapie bei Birkenpollenallergien hat sich das Unternehmen entschieden, bei der Gräserpollenstudie schrittweise vorzugehen: Die geplante Studie mit dem subkutanen MPL-wirkverstärkten Gräserpollenimpfstoff wird demnach nicht ausschließlich in der Pollensaison 2020/2021 durchgeführt werden, sondern in zwei Stufen. Damit wird die Studie sowohl die Pollensaison 2020/2021 als auch die Pollensaison 2021/2022 einschließen. Das mehrstufige Studiendesign wurde in Zusammenarbeit mit Allergieexperten entwickelt. Das erlaubt es dem Unternehmen, die Phase-III-Studie in der Saison 2020/2021 zu beginnen und anschließend eine Zwischenanalyse der Studie durchzuführen. Daraus sollen Erkenntnisse für den zweiten Studienteil gewonnen werden, bevor die Studie fortgeführt wird. Die Ergebnisse der 2018 erfolgreich abgeschlossenen klinischen Phase-II-Studie G205 zur Ermittlung der Dosis für die Phase-III-Studie des MPL-wirkverstärkten Gräserpollenimpfstoffs wurden kürzlich im World Allergy Organization Journal veröffentlicht unter dem Titel: "Strong dose response after immunotherapy with PQ grass using conjunctival provocation testing" ("Starke Dosis-Wirkungs-Beziehung nach allergenspezifischer Immuntherapie mit PQ Grass unter Verwendung eines konjunktivalen Provokationstests"). Darin wird berichtet, dass der subkutane MPL-wirkverstärkte Gräserpollenimpfstoff für alle zuvor festgelegten Modelle eine statistisch hoch signifikante (p AXC0136 2019-12-05/12:00