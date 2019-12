niiio finance group AG: niiio finance group AG erhält den zweitgrößten Auftrag in der Unternehmensgeschichte im 6-stelligen EURO-Bereich von der Bank für Kirche und Diakonie eG mit Hauptsitz in Dortmund. DGAP-Ad-hoc: niiio finance group AG / Schlagwort(e): Auftragseingänge niiio finance group AG: niiio finance group AG erhält den zweitgrößten Auftrag in der Unternehmensgeschichte im 6-stelligen EURO-Bereich von der Bank für Kirche und Diakonie eG mit Hauptsitz in Dortmund. 05.12.2019 / 12:00 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Görlitz, 05.12.2019 Ad-hoc-Meldung Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 niiio finance group AG - ISIN: DE000A2G8332 (WKN: A2G833) Ticker: NIIN niiio finance group AG erhält den zweitgrößten Auftrag in der Unternehmensgeschichte im 6-stelligen EURO-Bereich von der Bank für Kirche und Diakonie eG mit Hauptsitz in Dortmund. Die im Jahr 1925 gegründete Bank für Kirche und Diakonie eG ist eine der Top-20-Genossenschaftinstitute nach Bilanzsumme und wird künftig die Portfoliomanagement-Lösung munio fast flächendeckend für ihre Anlageberatung einsetzen. Abgesehen von regulatorischen Erfordernissen, war für die Bank für Kirche und Diakonie eG ein entscheidendes Kriterium bei der Auswahl von munio die maximale Flexibilität der Software-Lösung sowie die Affinität der niiio finance group AG zum Segment der nachhaltigen Finanzanlagen, auf welche sich das Institut spezialisiert hat. Der Startschuss für das Projekt fällt bereits im Dezember 2019. Mehr unter: Website niiio finance group AG: www.niiio.finance Kontakt: niiio finance group AG Susanne Uhl, Marketing Elisabethstr. 42/43 02826 Görlitz Tel.: +49 35 81 - 374 99 - 0 E-Mail: susanne.uhl@niiio.finance 05.12.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: niiio finance group AG Elisabethstraße 42/43 02826 Görlitz Deutschland Telefon: 035813749911 Fax: 035813749911 E-Mail: info@niiio.finance Internet: www.niiio.finance ISIN: DE000A2G8332 WKN: A2G833 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 929417 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 929417 05.12.2019 CET/CEST ISIN DE000A2G8332 AXC0137 2019-12-05/12:01