Stuttgart/Luzern (pts013/05.12.2019/11:35) - In der Vorweihnachtszeit zeigen sich die Deutschen spendabel, um ihren Liebsten zum Fest eine Freude zu bereiten. Davon profitiert auch der Einzelhandel. In keiner anderen Phase des Jahres ist der Umsatz hier größer. Umso wichtiger, dass die Kassensysteme beim Tagesabschluss keine Fehlbestände aufweisen. Ansonsten ist es schnell vorbei mit der Besinnlichkeit. Schließlich muss jemand dafür sorgen, dass die Kasse am Ende des Tages stimmt. Das kostet Zeit, verursacht Frust und strapaziert die Nerven. Mit dem Kassendifferenzmanagementsystem der Axon.ivy Digital Business Platform gehört manuelles, aufreibendes Nachzählen der Vergangenheit an. Eine intuitive Benutzeroberfläche hilft bei der Fehlersuche und Korrektur der Barbestände. Je nach System führt die Plattform Einzahlungs-, Tresor- oder Kassendifferenzen schnell auf ihre Ursachen zurück. Anschließend lassen sich Fehler unmittelbar selbst lösen oder über eine Business Rule Engine (BRE) an die dafür zuständige Fachabteilung weiterleiten. Als Teil der Axon.ivy Digital Business Platform verlagert das Kassendifferenzmanagementsystem sämtliche Prozesse in die Cloud oder On-Premise. Umständlich mit verschiedenen standortgebundenen Systemen zu hantieren, ist folglich ebenso passé, wie spätabendliches Kopfzerbrechen über Kassenfehler. Die übergeordnete Reportingstruktur ermöglicht Geschäftsführern und leitenden Angestellten, per Dashboard den finanziellen Überblick über mehrere Filialen an verschiedenen Standorten zu behalten. So lassen sich beispielsweise Entwicklungen der Kassendifferenzen untereinander vergleichen. Das leistet einen wichtigen Beitrag für weitere unternehmensstrategische Entscheidungen. Das Kassendifferenzmanagementsystem löst rasch und effizient Herausforderungen im Arbeitsalltag, lässt sich an individuelle Anforderungen anpassen und zugleich nahtlos in die bestehende IT-Landschaft integrieren. Die Funktionen der Axon.ivy Digital Business Platform helfen Unternehmer dabei, Zeit zu sparen und sich auf das Wesentliche zu konzentrieren: Entscheidungen, die das Unternehmen nach vorne bringen. Über die AXON Ivy AG Die AXON Ivy AG hat ihren Sitz im schweizerischen Luzern und Niederlassungen in München, Wien, San Francisco und Singapur. Die Axon.ivy Digital Business Platform ist Marktführer in der Schweiz und zählt in Deutschland und Österreich zu den Top 3 Anbietern. Sie wird bei führenden Analysten wie Gartner und Forrester hoch bewertet. Bei Gartner ist die Plattform seit drei Jahren in Folge auf dem Magic Quadrant, bei Forrester auf der Wave für "Digital Process Automation". Die Axon.ivy Digital Business Platform entstand an der ETH Zürich. Das Spin-Off ist heute Teil der 700 Mitarbeiter großen AXON Gruppe, die von Stefan Muff, einem der Erfinder von Google Maps, gegründet wurde. http://www.axonivy.com Pressekontakt: Michael Krämer echolot pr GmbH & Co. KG Waldburgstrasse 17-19 70563 Stuttgart Tel.: 0711 99014 96 E-Mail: kraemer@echolot-pr.de Web: http://www.echolot.de (Ende) Aussender: echolot pr GmbH & Co. KG Ansprechpartner: Michael Krämer Tel.: +49 711 99014 96 E-Mail: kraemer@echolot-pr.de Website: www.axonivy.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20191205013

