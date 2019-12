Fort Worth, Texas (ots/PRNewswire) - Clarus, ein branchenführendes Unternehmen im Bereich Glastafel-Innovation, freut sich bekannt geben zu können, dass Chris Buck neuer Vice President of Sales des Unternehmens für Europa, den Nahen Osten und Afrika (EMEA) ist."Ich freue mich, dass Chris dem Team von Clarus beitritt, um unsere stetige Expansion in den EMEA-Markt zu leiten. Chris ist eine angesehene Führungskraft, ein erfahrener Stratege und die perfekte Ergänzung für unser Unternehmen", so Jeff Cole, Executive Vice President of Global Sales.Vor seinem Beitritt zu Clarus war Chris Buck Vice President of Sales bei Steelcase für die East Business Group und Government Solutions. In seinen fast zwei Jahrzehnten in der Büromöbelbranche hat Chris Buck sowohl leistungsstarke Verkaufsteams als auch ein Rekordwachstum in den USA und internationalen Märkten erzielt."Clarus hat sich als Anbieter von wunderschönen, funktionalen Produkten, die zum freien Fluss von Ideen, zur Zusammenarbeit und zur Kommunikation anregen, zum weltweit größten Glastafel-Hersteller entwickelt. Ich freue mich, Clarus an diesem Dreh- und Angelpunkt des Wachstums beizutreten, um das Unternehmen bei der Erweiterung seiner Verkaufsreichweite über die USA hinaus zu unterstützen. Unsere Kernkompetenzen sind Glasdesign und -herstellung in unserer hochmodernen Fabrik in Belgien. Wir repräsentieren unsere Marke mit Leidenschaft und haben uns der Lieferung innovativer Produkte und einer beispiellosen Kundenerfahrung auf globaler Ebene verschrieben", so Chris Buck, Vice President of Sales für Europa, den Nahen Osten und Afrika.Chris Buck absolvierte die University of South Florida mit einem Abschluss in Wirtschaft.Informationen zu ClarusClarus wurde 2009 gegründet und ist Vorreiter bei erstklassigen Systemen für visuelle Kommunikation und Zusammenarbeit. Als weltweit größter Glastafel-Hersteller bietet Clarus moderne und minimalistische Lösungen für die Zusammenarbeit, welche die Visionen der Innenarchitekturbranche für strategische, zwischenmenschliche Kommunikation verwandelt haben. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte clarus.com.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1039288/Clarus_Logo.jpgPressekontakt:Liz MorleyContent Marketing Manager7537 Jack Newell Blvd. N.Fort WorthTX76118817-541-8197emorley@clarus.comOriginal-Content von: Clarus, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/139354/4459607