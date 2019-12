Linz (www.anleihencheck.de) - Schon im Oktober schlug die BoC (Bank of Canada) vorsichtigere Töne an, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Hinsichtlich der Unsicherheiten rund um den Handelskonflikt habe sie ihre Wachstumsprognosen für 2020 und 2021 leicht nach unten angepasst. Indes laufe die kanadische Wirtschaft recht rund. Die Arbeitslosenquote sei nach wie vor auf Rekordtief und die Flaute der Industrie scheine vorerst überwunden. Dies signalisiere der Einkaufsmanagerindex, der im Herbst wieder über die 50-Punkte Marke gestiegen sei. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...