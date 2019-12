BERLIN (Dow Jones)--Eine mögliche flächendeckende Einspeisung von Wasserstoff in das Gasnetz wird wahrscheinlicher. Die Fernleitungsnetzbetreiber haben die Auswirkungen von Grüngas-Projekten erstmals in ihrer langfristigen Planung berücksichtigt, teilte die Bundesnetzagentur mit. Den sogenannten Szenariorahmen, der die Grundlage für den Netzentwicklungsplan Gas 2020 bis 2030 darstellt, hat die Behörde am Donnerstag mit Änderungen bestätigt. Dieser betrachtet sowohl Projekte zu Wasserstoff als auch zu synthetischem Methan.

Beide Stoffe können etwa durch Elektrolyse aus erneuerbaren Energien entwickelt und anschließend zur Speicherung von überschüssigem Ökostrom genutzt werden. Solche Speicher sind nötig, um das Stromnetz zu flexibilisieren und so die Klimaschutzziele zu erreichen. Der Netzentwicklungsplan sieht zwar keinen Neubau von Wasserstoffleitungen vor. Die Gasnetzbetreiber müssen nun aber den möglichen Ausbaubedarf anhand eigener Modellrechnungen ermitteln und dabei auch grenzüberschreitende europäische Transportbedarfe berücksichtigen. Die Bundesnetzagentur wolle "Transparenz herstellen, was solche Projekte für die Netzinfrastruktur bedeuten", erklärte Behördenchef Jochen Homann. "Deswegen sollen sie zusätzlich zur regulären Gasnetzplanung betrachtet werden."

Der Netzentwicklungsplan wird auch die Zusammenlegung der bisherigen zwei Gasmärkte Gaspool und NetConnect Germany in einen einheitlichen Markt berücksichtigen. Die 2017 verabschiedete Gasnetzzugangsverordnung hatte diese Fusion vorgesehen, um die Versorgungssicherheit und die Effizienz im Gashandel zu steigern. Am 1. Oktober 2021 soll das gemeinsame deutsche Marktgebiet dann starten.

Mit dem nun bewilligten Szenariorahmen erarbeiten die Fernleitungsnetzbetreiber nun den Entwurf für den Netzentwicklungsplan. Dieser muss dann noch in der Öffentlichkeit konsultiert und von der Bundesnetzagentur geprüft werden.

