Krefeld (ots) -- Seit dem 7. November läuft der Spenden-Marathon für Tiere, diegrößte Futter-Spendenaktion für Straßen- und Tierheimtiere desJahres.- Die Bilanz zur Halbzeit: 489.752 Kilogramm Futter.Tierfreund*innen sind nun aufgerufen, weiter mitzuhelfen, damitdas große Ziel in diesem Jahr erreicht wird: eine MillionKilogramm Futter.- Noch bis zum 23. Dezember können Tierfreund*innen unterwww.spendenmarathon-tiere.de Futter für Tiere in Not spenden.- Oder eine Futterspende zu Weihnachten verschenken: das perfekteGeschenk an alle, die Tiere lieben. Eine Million Kilogramm Futter - damit heimatlose Katzen und Hunde im Winter nicht hungern. Der Spenden-Marathon für Tiere ermöglicht es Tierfreund*innen, den Vierbeinern durch Futterspenden gezielt und nachhaltig durch die kalte Jahreszeit zu helfen.Zwischenstand: 489.752 Kilogramm Futter seit Anfang NovemberJetzt sind alle Tierfreund*innen aufgerufen, weiter mitzuhelfen. Ganz gleich ob Tages-, Wochen- oder auch Notfallration - jede Futterspende macht einen Unterschied. Und kommt an. Denn Tierschutz-Shop, der Initiator des Spenden-Marathons für Tiere, sorgt dafür, dass das Futter im Anschluss an die Spendenaktion per Lkw direkt zu den Tierheimen geliefert wird. Gut zu wissen: Jeder hilft mit seiner Futterspende allen teilnehmenden 40 Tierschutz-Organisationen. Denn das gesammelte Futter wird gerecht aufgeteilt.Wer eine Futterspende schenkt, bereitet doppelt FreudeWas schenkt man den Liebsten, die schon alles haben? Wie wäre es mit einer Futterspende beim Spenden-Marathon für Tiere? Einfach in dem Namen der beschenkten Person eine Futterspende auslösen und die ausgedruckte Spenden-Urkunde verschenken. An die tierliebe Freundin oder Bekannte, die Mama oder die nette Nachbarin. Gibt es ein schöneres und persönlicheres Geschenk? Wohl kaum, denn eine Futterspende rettet Leben und macht somit gleich doppelt Sinn und Freude - Menschen wie Tieren.Jetzt mitmachen: www.spendenmarathon-tiere.dePressekontakt:Annette EdmondsTel.: 0221 / 22 20 23 67spendenmarathon@konfetti-kommunikation.deOriginal-Content von: Tierschutz-Shop TSS GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/132721/4459662