BERLIN (Dow Jones)--Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) schlägt wegen der hohen Arbeitsbelastung Alarm und fordert besseren Schutz vor Überlastung. Die Menschen arbeiteten am Limit und auf Kosten ihrer Gesundheit. In dem am Donnerstag veröffentlichten "DGB-Index Gute Arbeit 2019" gaben ein Fünftel der befragten Arbeitnehmer an, dass sie unter schlechten Bedingungen tätig seien und nur 13 Prozent bewerteten ihre Arbeitsbedingungen als grundsätzlich gut.

"Viele Beschäftigte arbeiten am absoluten Limit. Arbeitsstress gefährdet die Gesundheit und darf nicht zur Regel werden", erklärte DGB-Vorsitzender Reiner Hoffmann bei der Vorstellung des Berichts. Er forderte die große Koalition auf, die Tarifbindung und die Mitbestimmung zu stärken. "Die allseits beschworene Fachkräftesicherung muss vor allem im Betrieb selbst anfangen - mit gesunden Arbeitsbedingungen."

Hoffmann forderte, dass Tarifverträge und Betriebsvereinbarungen, die zum Schutz der Gesundheit abgeschlossen worden sind, zum Standard für alle Beschäftigen werden müssten. Auch müsse das Arbeitsschutzgesetz modernisiert werden, damit die Betriebe die gesetzlich vorgeschriebene Gefährdungsbeurteilung zu psychischen Belastungen auch wirklich durchführten.

Guido Zeitler, Vorsitzender der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) kritisierte, dass die Arbeitsverdichtung steige. Die Situation sei bei personenbezogenen Dienstleistungen besonders schwierig. Problematisch sei, dass es zu viel Arbeit und zu wenig Personal gebe. "Zunehmende Hetze und Stress machen krank. Es ist ein deutliches Alarmsignal, wenn mehr als 60 Prozent der Beschäftigten im Gasgewerbe sagen, nicht bis zum Rentenalter arbeiten zu können", sagte Zeitler.

Es sei der "völlig falsche Ansatz", wenn der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband das Arbeitszeitgesetz anpassen wolle. "Wir brauchen mehr statt weniger Gesundheitsschutz in der Arbeitswelt", sagte Zeitler. Die Branche suche händeringend nach Arbeitnehmern und daher sei die Verbesserung der Arbeitsbedingungen unabdingbar.

Für den DGB-Index Gute Arbeit wurden bundesweit über 6.500 Arbeitnehmer befragt. Schwerpunkt der seit 2007 durchgeführten Umfrage war in diesem Jahr die Arbeitsintensität und ihre gesundheitlichen Folgen.

