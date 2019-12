Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) hat kurz vor Beginn des SPD-Parteitages die Bilanz der großen Koalition gelobt und für ein stabiles Regierungsbündnis plädiert.

"Es gibt eine wirklich beachtliche Liste von Dingen, was abgearbeitet wurde", sagte der DGB-Vorsitzende Reiner Hoffmann am Donnerstag. Dazu zählte er unter anderem, dass der Beitrag in die gesetzliche Krankenkasse von Arbeitgebern und Arbeitnehmern wieder paritätisch gezahlt werde und die Arbeitssituation für Paketboten verbessert worden sei.

Insgesamt sei die bisherige Arbeit der großen Koalition aus Arbeitnehmersicht positiv zu bewerten.

"Es gibt aus unserer Sicht wenig Anlass zu sagen, sie haben ihre Arbeit nicht gemacht. Es gibt immer wieder Hemmnisse, das haben wir gesehen bei der Auseinandersetzung, die ja ein bisschen skurril war auch bei der Grundrente. Das ist nicht immer ganz einfach", so Hoffmann. "Die Menschen in diesem Lande erwarten gutes Regierungshandeln und das sollte dann auch in einer stabilen Perspektive fortgesetzt werden."

Die SPD will auf ihrem am Freitag beginnenden Parteitag über die Halbzeit der großen Koalition beraten. Die designierten neuen SPD-Vorsitzenden Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans hatten mit einer kritischen Haltung gegenüber der Koalition beim Mitgliederentscheid die Mehrheit der Stimmen bekommen. Im Entwurf des Leitantrags für den Parteitag machen sich beide jedoch nicht für ein sofortiges Ende der Koalition stark.

Von der Regierung wünscht sich Hoffmann, dass sie die Stabilisierung der gesetzlichen Rente über das Jahr 2025 hinaus anpacke und perspektivisch das gesetzliche Rentenniveau auf 50 Prozent von 48 Prozent heute anhebe. Es stünden noch viele Dinge an, so Hoffmann. Nicht zielführend sei hingegen, wenn die regierende CDU nun die gesetzliche Umsetzung der in den Eckpunkten vereinbarten Grundrente abhängig machen wolle vom Verhalten der SPD.

