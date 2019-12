München (www.anleihencheck.de) - Künstliche Intelligenz (KI) durchdringt immer mehr Lebensbereiche - bei Anleihemanagern ist sie jedoch noch kaum angekommen, so die Experten von AB.Die meisten von ihnen hätten bislang keine nennenswerten Anstrengungen zur Nutzung von künstlicher Intelligenz in Research und Handel unternommen. Laut John Taylor, Co-Head of European Fixed Income beim Asset Manager AllianceBernstein (AB), sei das ein großer Fehler: "Anleger stehen heute vor außerordentlichen Herausforderungen. Wer an den heutigen Anleihemärkten eine akzeptable Rendite erwirtschaften möchte, ohne sich übermäßigen Risiken auszusetzen, kann dies nur mithilfe künstlicher Intelligenz", warne er. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...