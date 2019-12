Der Autofahrerclub ADAC hat Vorschläge des Umweltbundesamts für mehr Klimaschutz im Verkehr scharf kritisiert. Eine Sprecherin sagte am Donnerstag, die Vorstellungen gingen aus Sicht des ADAC an der Lebenswirklichkeit vieler Menschen völlig vorbei. Fortschritte beim Klimaschutz seien dringend erforderlich, gerade der Verkehr müsse dazu in Zukunft mehr beitragen. "Allerdings muss dabei die Mobilität für die Menschen in Deutschland bezahlbar bleiben. Das ist eine Frage der sozialen Gerechtigkeit und der gesellschaftlichen Teilhabe."

Das Umweltbundesamt hatte in einem Papier drastische Einschnitte empfohlen, damit Klimaziele im Verkehr erreicht werden - wie Tempo 120, höhere Steuern auf Diesel, die Abschaffung der Pendlerpauschale und eine höhere Lkw-Maut.

Die ADAC-Sprecherin sagte, der Pkw sei in vielen Regionen nach wie vor alternativlos. "Deshalb können wir dessen Nutzung nicht maßlos verteuern, weil Alternativen heute nicht verfügbar sind." Die Maßnahmen des Klimapakets kombinierten Investitionen in emissionsarme Antriebe und einen besseren öffentlichen Verkehr einerseits mit einem langfristig angelegten moderaten Preissignal. "Das ist ein guter Einstieg in eine klimaverträglichere Mobilität, die die Akzeptanz der Bevölkerung finden wird." Klimaschutz dürfe nicht für einen "ideologisch geprägten Kampf" gegen das Auto missbraucht werden./hoe/DP/men

