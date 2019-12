Düsseldorf (ots) - Das Umweltamt der Landeshauptstadt Düsseldorf hat L'Oréal Deutschland beim Wettbewerb um den Umweltpreis 2019 ausgezeichnet. "Klima machen - für heute, morgen und übermorgen" lautete in diesem Jahr das Motto des Wettbewerbs. Das Unternehmen hat mit seinem Projekt "Neue L'Oréal Deutschland-Zentrale: Nachhaltigkeit trifft auf modernes Arbeiten" überzeugt und eine Vielzahl an Maßnahmen für Klimaschutz und Klimaanpassung umgesetzt. Insgesamt wurden bei dem Wettbewerb zwölf Auszeichnungen für Düsseldorfer Initiativen vergeben.Das neue Gebäude der Deutschland-Zentrale mit dem Namen "J1" in der Düsseldorfer Johannstraße 1, ist ein wichtiger Pfeiler für das weltweite L'Oréal-Nachhaltigkeitsprogramm "Sharing Beauty With All". J1 erfüllt den Gold-Standard der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB). Seit 2018 ist das Gebäude CO2-neutral. Zum Heizen wird ausschließlich Fernwärme genutzt und von den Stadtwerken Düsseldorf kommt grüner Strom.Zur Minimierung des Energieverbrauchs befinden sich im Gebäude ausschließlich LED-Lampen. Sensoren sorgen dafür, dass nur in den Räumen Licht brennt, in denen sich Menschen aufhalten. Zwischen 2016 und 2018 konnte die Deutschland-Zentrale seinen Wasserverbrauch um 9 Prozent senken. Dies gelang beispielsweise dank sensorgesteuerter Armaturen und Urinale.Nachhaltigkeit wird bei L'Oréal täglich aktiv gelebt: Im Gebäude gibt es Spender für frisches Mineralwasser und an den Café-Bars werden Tee und Kaffee in Pfandbechern ausgegeben. Auch der Umgang mit Lebensmitteln sowie das Druckmanagement und der Bereich der Mobilität stehen bei L'Oréal im Zeichen von Nachhaltigkeit. Unter dem Motto "Green Travel" gibt es Ladestationen für E-Autos und E-Bikes. Zudem stehen Parkplätze von CarSharing-Anbietern zur Verfügung sowie etwa 120 Stellplätze für Fahrräder.Ein Großteil der Außenanlage von J1 ist als Sickerfläche angelegt und es gibt nur wenige versiegelte Flächen. Die Auswahl der Pflanzen orientierte sich an der Zukunftsbaumliste der Stadt Düsseldorf. Auch eine Außenterrasse ist begrünt. Hier haben Honigbienen in vier Bienenstöcken ein neues zu Hause gefunden. Zweimal jährlich wird Honig geerntet und an die Mitarbeiter verkauft. Die Erlöse spendet L'Oréal Deutschland an gemeinnützige Einrichtungen im Raum Düsseldorf. Auf dem Campus befinden sich zudem etliche Insektenhotels. Sie dienen als Nist- und Überwinterungshilfen für Insekten. Damit leistet das Unternehmen einen wichtigen Beitrag zur Biodiversität.Bereits 2016 haben sich 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in einer Nachhaltigkeits-Influencer-Gruppe vereint. Sie tauschen sich in dieser Runde regelmäßig aus, verbreiten Informationen zur Nachhaltigkeit im Unternehmen und stoßen neue, eigene Projekte dazu an.Über L'OréalSeit über 100 Jahren steht L'Oréal für Beauty. Mit ihrem einzigartigen internationalen Portfolio von 36 unterschiedlichen und sich ergänzenden Marken erzielte die Gruppe im Jahr 2018 einen Umsatz von 26,9 Mrd. EUR. Weltweit beschäftigt L'Oréal 86.000 Mitarbeiter. Als global führendes Unternehmen der Beauty-Branche ist L'Oréal in allen Vertriebskanälen präsent: Drogerien, Kaufhäusern, Apotheken, Friseursalons, Einzelhandel im Reisesektor, Markeneinzelhandel und E-Commerce. Deutschland ist der viertgrößte Markt der L'Oréal Gruppe. Forschung und Innovation sind das Herzstück der Strategie von L'Oréal. 3.885 Forscher stützen sich auf ihre Expertise, um den Schönheitsbedürfnissen weltweit gerecht zu werden. Die Nachhaltigkeitsstrategie von L'Oréal "Sharing Beauty With All" definiert ehrgeizige Ziele im Bereich Nachhaltigkeit, die entlang der gesamten Wertschöpfungskette des Konzerns bis 2020 erreicht werden sollen.Pressekontakt:L'Oréal DeutschlandJochen GutzyCorporate Communications Directorjochen.gutzy@loreal.comMobil 0176 1885 1004Original-Content von: L'Oréal Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/24390/4459740