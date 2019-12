Köln (ots) - Der Kölner Kunstkurator und zweimalige Leiter der Documenta, Manfred Schneckenburger, ist tot. Er starb am Dienstag dieser Woche, wenige Tage nach seinem 81. Geburtstag in Köln, wie Schneckenburgers Ehefrau dem "Kölner Stadt-Anzeiger" (Freitag-Ausgabe) bestätigte. Im Jahr 1977 leitete der 1938 in Stuttgart geborene Schneckenburger erstmals die Kasseler Weltkunstausstellung Documenta, zu deren damals wegweisenden Schwerpunkten Fotografie, Film und DDR-Kunst gehörten. Bei der übernächsten Documenta 1987 sprang er kurzfristig ein, nachdem sich das zunächst berufene Kuratorenteam zerstritten hatte. Unter seiner Leitung wurde die Documenta mit mehr als 470.000 Besuchern endgültig zum kulturellen Großereignis.



