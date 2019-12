DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIENMÄRKTE (13.02 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 3.123,70 +0,41% +24,25% Euro-Stoxx-50 3.678,22 +0,50% +22,55% Stoxx-50 3.317,98 +0,40% +20,21% DAX 13.161,36 +0,16% +24,65% FTSE 7.182,45 -0,08% +6,84% CAC 5.842,33 +0,74% +23,50% Nikkei-225 23.300,09 +0,71% +16,41% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 170,4 -30

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 58,67 58,43 +0,4% 0,24 +21,0% Brent/ICE 63,51 63,00 +0,8% 0,51 +14,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.475,15 1.474,56 +0,0% +0,59 +15,0% Silber (Spot) 16,87 16,86 +0,1% +0,01 +8,9% Platin (Spot) 894,72 896,27 -0,2% -1,55 +12,3% Kupfer-Future 2,66 2,64 +0,4% +0,01 +0,3%

AUSBLICK AKTIEN USA

Mit leichten Gewinnen wird die Wall Street am Donnerstag zum Start erwartet, getrieben vom anhaltenden Optimismus zu den US-chinesischen Handelsgesprächen. Die am Vortag nach entsprechenden Meldungen gestiegene Zuversicht erhielt nun neue Nahrung mit Aussagen eines Sprechers des chinesischen Handelsministeriums, denen zufolge die beiden volkswirtschaftlichen Giganten sich weiter in intensiven Verhandlungen befinden. Am Vortag hatte US-Präsident Donald Trump gesagt, die Gespräche liefen sehr gut. Allerdings ist am Markt nach zahlreichen ähnlichen Ankündigungen und gegenteiligen Meldungen die Skepsis gestiegen, und eine gewisse Ermüdung hat die Teilnehmer erfasst. Von Konjunkturseite gibt es vor dem großen Arbeitsmarktbericht am Freitag die wöchentlichen Daten vom Arbeitsmarkt sowie die Handelsbilanz. Nach Börsenstart wird dann der Auftragseingang der Industrie für Oktober publiziert.

Im Blick könnte die Fiat Chrysler-Aktie stehen. Meldungen zufolge werfen italienische Behörden dem Konzern vor, den Wert von Chrysler bei der Übernahme vor einigen Jahren durch Fiat um gut 5 Milliarden Euro zu niedrig angesetzt zu haben. Daraus könnten milliardenschwere Steuernachzahlungen resultieren. Daneben hat das Unternehmen in den USA seinen Mitarbeitern einige Verbesserungen bei der Bezahlung und Krankenversicherung angeboten. Slack Technologies hat ihren Jahresausblick angehoben und mitgeteilt, mehr große Unternehmenskunden für ihre Büro-Kommunikationssoftware gewonnen zu haben. Die Aktie steigt um 3,3 Prozent.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 14:30 Handelsbilanz Oktober PROGNOSE: -48,50 Mrd USD zuvor: -52,45 Mrd USD 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 215.000 zuvor: 213.000 16:00 Auftragseingang Industrie Oktober PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: -0,6% gg Vm

FINANZMÄRKTE EUROPA

Gut behauptet - Übergeordnet ist es unverändert die Nachrichtenlage im US-chinesischen Handelsstreit, die die Richtung an den Börsen vorgibt. Hier hatte jüngst das chinesische Handelsministerium erklärt, dass sich die Gespräche mit den USA über Zoll- und Handelsfragen auf Kurs befänden. Kurz vor Weihnachten sind die Aktien der Hersteller von Luxus-Gütern gefragt. So springen in Mailand die Aktien von Moncler um 9 Prozent nach oben. Anlass gibt ein Medienbericht über Übernahmegespräche mit Kering. Auch deren Aktien ziehen um 1,6 Prozent an. Hugo Boss steigen um 2,6 Prozent, LVMH um 1 Prozent, Swatch um 2,2 Prozent und Salvatore Ferragamo um 5,7 Prozent. Aktien der skandinavischen Luftfahrtgesellschaft SAS brechen dagegen um 15,6 Prozent ein. Zwar konnten die Geschäftszahlen zum vierten Quartal die Erwartungen leicht schlagen, der Ausblick fiel jedoch düster aus. Varta notieren 6,1 Prozent im Minus. Hier belastet zum einen die Platzierung vom Vortag durch den Großaktionär Montana Tech. Zudem sei die MDAX-Aufnahme ein Problem, sagt ein anderer Händler. Statistisch sei erwiesen, dass Aktien im Vorfeld der Index-Aufnahme stiegen, danach aber zu Underperformern mutierten.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 9:12h Mi, 17:21 Uhr % YTD EUR/USD 1,1092 +0,13% 1,1085 1,1089 -3,2% EUR/JPY 120,77 +0,14% 120,72 120,65 -4,0% EUR/CHF 1,0963 +0,10% 1,0961 1,0962 -2,6% EUR/GBP 0,8443 -0,12% 0,8432 0,8458 -6,2% USD/JPY 108,89 +0,02% 108,90 108,82 -0,7% GBP/USD 1,3136 +0,24% 1,3146 1,3112 +2,9% USD/CNH (Offshore) 7,0417 -0,15% 7,0425 7,0503 +2,5% Bitcoin BTC/USD 7.393,51 +2,52% 7.317,51 7.471,26 +98,8%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Überwiegend Gewinne - Nach dem vorherigen Pessimismus in Sachen Handelsstreit zwischen den USA und China herrschte am Donnerstag wieder Optimismus vor. Hintergrund waren Bloomberg-Kreisemeldungen, wonach es noch vor am 15. Dezember drohenden neuen US-Strafzöllen auf chinesische Importprodukte zu einem sogenannten "Phase-eins-Deal" kommen könnte. Für etwas Rückenwind sorgte auch, dass an der Wall Street am Mittwoch eine dreitägige Verlustserie beendet wurde. Der japanische Nikkei-Index gewann 0,7 Prozent auf 23.300 Punkte. Er wurde laut Beobachtern auch davon gestützt, dass die Regierung ein Konjunkturprogramm im Volumen von umgerechnet über 200 Milliarden Dollar angekündigt hat. In Schanghai und Hongkong ging es in ähnlichem Ausmaß nach oben mit den Marktbarometern. Am deutlichsten fiel das Plus in Sydney mit rund 1,2 Prozent aus. Dort hatte der S&P/ASX-200 zuletzt aber auch besonders kräftig Federn gelassen. In Seoul drehte der Kospi dagegen nach zunächst ebenfalls freundlicher Tendenz ins Minus und verlor 0,4 Prozent. Händler erklärten das mit Käufen ausländischer Adressen und Skepsis über die Fortschritte in den Handelsgesprächen. Zu den Verlierern in Südkorea gehörte die Aktie des Autobauers Hyundai. Sie verlor gut 3 Prozent, nachdem das Unternehmen für die kommenden fünf Jahre wegen des Technologiewechsels zu Elektromobilität und autonomem Fahren hohe Investitionen angekündigt hat von bis zu umgerechnet 46 Milliarden Euro. Gesucht waren Technologieaktien. In Hongkong lagen AAC Technologies im Späthandel knapp 6 Prozent und Sunny Optical Technology fast 5 Prozent im Plus. Techtronic Industries kamen um rund 2 Prozent voran. Hier dürfte die Hoffnung gestützt haben, dass es Mitte Dezember nicht zu den angedrohten US-Strafzöllen kommt, die besonders auch Technologieprodukte für private US-Konsumenten betreffen würden. In Tokio legten im Technologiesegment Fanuc um 2,0, Kyocera um 1,0 und Mitsubishi Electric um 0,7 Prozent zu.

CREDIT

Auf Entspannungskurs zeigen sich am Donnerstag die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen. Angesichts der Beruhigung der Nachrichtenlage rund um den China-US-Handelsstreit kommen auch hier die Prämien zurück. Der starke Anstieg der impliziten Volatilitäten sei zudem attraktiv zum Verkauf gewesen, heißt es.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

BMW verklagt Zulieferer wegen Absprachen bei Heizklimageräten

Der Autobauer BMW hat zwei Zulieferer wegen mutmaßlicher Preisabsprachen bei Komponenten für Klimaanlagen verklagt. "Wir können bestätigen, dass die BMW AG im Kartellfall Heizklimageräte eine Klage vor dem Landgericht München I zur Durchsetzung von Schadensersatzansprüchen eingereicht hat", teilte das Unternehmen mit, wollte sich mit Verweis auf das laufende Verfahren aber nicht weiter äußern.

Bischoff wird VW-Konzern-Designchef - Kaban kehrt zurück

Bei Volkswagen übernimmt künftig Marken-Designchef Klaus Bischoff federführend die Formgebung des gesamten Konzerns. Von April bis Juli übernehme Bischoff beide Funktionen, teilte der Wolfsburger Konzern mit. Ab Sommer übernehme dann Jozef Kaban die Leitung des Designs der Marke VW Pkw. Michael Mauer, bisher in Personalunion Leiter Konzern Design und Leiter Design Porsche, werde sich dann wieder auf seine Aufgabe bei Porsche konzentrieren.

AMS muss am letzten Tag noch 18 Prozent Osram-Aktien einsammeln

Auch der zweite Anlauf zur Osram-Übernahme entwickelt sich für AMS zu einer Zitterpartie. Einen Tag vor Ablauf der Annahmefrist fehlen dem österreichischen Sensorhersteller noch gut 18 Prozent für einen Erfolg. Bis Mittwochabend wurde die Offerte von 41 Euro je Aktie für 15,85 Prozent des Kapitals angenommen, geht aus der jüngsten Wasserstandsmeldung von AMS hervor. Zusammen mit der eigenen Osram-Beteiligung kommt AMS aktuell auf eine Annahmequote von 36,91 Prozent. Die Mindestannahmeschwelle liegt allerdings bei 55 Prozent.

Metro will Real nun doch an Konsortium um x+bricks und SCP verkaufen

Kehrtwende bei Metro: Der Düsseldorfer Handelskonzern teilte am Donnerstag mit, nun mit einem Konsortium um das Frankfurter Immobilienunternehmen x+bricks und den Luxemburger Private-Equity-Fonds SCP eine Absichtserklärung für den Verkauf der Hypermarket-Tochter Real abgeschlossen zu haben. Die Verhandlungen seien exklusiv und jene mit dem anderen Bieterkonsortium um den Hamburger Immobilieninvestor Redos nun beendet. Damit ist Redos aus dem Rennen, mit dem sich die Verhandlungen in die Länge gezogen hatten.

VW-Finanzsparte bei Einsparungen etwas optimistischer

December 05, 2019 07:02 ET (12:02 GMT)

Die Finanzsparte von Volkswagen wird die selbstgesteckten Ziele beim Spar- und Effizienzprogramm locker erfüllen. Ab dem Jahr 2025 rechnet Volkswagen Financial Services eigenen Angaben zufolge nun mit Einsparungen von jährlich 1,3 Milliarden Euro. Ursprünglich hatte die VW-Tochter bei dem Programm namens Operational Excellence (OPEX) 850 Millionen Euro angepeilt, zuletzt wurde dieses Ziel bereits auf über 1 Milliarde Euro angehoben.

Novartis zuversichtlich für Arznei-Pipeline

Novartis zeigt sich zuversichtlich für die Pipeline potenziell wichtiger Medikamente. Nachhaltiges und langfristiges Wachstum sei mit mehr als 25 möglichen Blockbuster-Arzneien abgesichert, kündigte der Schweizer Pharmakonzern während einer Investorenkonferenz an. In der Branche wird das Spitzenumsatzpotenzial solcher Medikamente oder Therapien mit mehr als 1 Milliarde US-Dollar veranschlagt.

Monsanto finanzierte auch in Deutschland Glyphosat-Studien

Auch in Deutschland hat der von Bayer übernommene Agrarkonzern Monsanto wissenschaftliche Studien zum umstrittenen Unkrautvernichter Glyphosat in Auftrag gegeben und mitfinanziert, ohne dies zu kennzeichnen. Dabei handelt es sich um zwei Studien aus den Jahren 2012 und 2015, wie ein Sprecher der Bayer-Agrarsparte auf Anfrage einräumte.

Telekom und EWE machen umfangreiche Zusagen für Glasfaserprojekt

Die Deutsche Telekom und der niedersächsische Kommunalversorger EWE haben angesichts kartellrechtlicher Bedenken gegen ihre geplante Glasfaser-Kooperation umfangreiche Zugeständnisse gemacht. Dem Bundeskartellamt gegenüber verpflichteten sich die Unternehmen unter anderem, einen weitreichenden Ausbau vorzunehmen und künftig dritten Unternehmen Zugang zu ihrem Netz zu gewähren, wie die Bonner Behörde mitteilte.

Nordex erhält Auftrag in der Türkei über 77 Megawatt

Der Windkraftanlagenbauer Nordex hat einen Auftrag in der Türkei über 77 Megawatt an Land gezogen. Der Neukunde Karayel Elektrik hat für einen Windpark 16 Turbinen bestellt, wie die Nordex SE mitteilte. Der Auftrag beinhalte auch einen Premium-Servicevertrag über zehn Jahre.

Varta-Mehrheitseigentümer platziert 808.000 Aktien

Der Varta-Mehrheitseigentümer Montana Tech Component verkauft einen Teil seiner Aktien. Montana Tech platziert über seine Tochter VGG 808.000 Aktien, was einem Anteil von knapp 2 Prozent an dem Unternehmen entspricht. Das teilte die Bank Berenberg am Mittwochabend mit, die die Privatplatzierung an institutionelle Investoren als Sole Bookrunner begleitet. Das Paket hat auf Basis des Schlusskurses vom Mittwoch einen Wert von rund 103 Millionen Euro.

Pantaflix sichert sich Inhalte von Sony - Aktie steigt

Der Video-on-Demand-Anbieter Pantaflix baut sein Angebot mit einem Deal kräftig aus. Wie das Münchener Unternehmen mitteilte, hat es eine weitreichende Content-Vereinbarung mit der deutschen Sony-Tochter Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH geschlossen. Die Pantaflix-Aktie steigt im frühen Handel um mehr als 13 Prozent.

Julius Bär bildet Rückstellung für Wiedervereinigungs-Rechtsstreit

Julius Bär bildet vorsorglich eine Rückstellung in Höhe von 153 Millionen Schweizer Franken für einen Rechtsstreit infolge der deutschen Wiedervereinigung. Grund ist eine Entscheidung eines Schweizer Gerichts, das im Zusammenhang mit angeblich unbefugten Entnahmen von ostdeutschen Vermögenswerten nach dem Fall der Berliner Mauer einer Klage gegen die Schweizer Bank stattgegeben hat.

Euronext übernimmt Mehrheit an Strombörse Nord Pool

Der Börsenbetreiber Euronext verstärkt sich mit der Strombörse Nord Pool. Wie die Euronext NV mitteilte, übernimmt sie einen Anteil von 66 Prozent an der Nord Pool Group mit Sitz in Oslo. In dem Deal wird das Gesamtunternehmen mit 850 Millionen norwegischen Kronen - umgerechnet 83,5 Millionen Euro - bewertet.

SAS-Aktie bricht nach Warnung vor schwierigeren Zeiten ein

Die skandinavische Fluggesellschaft SAS hat im vierten Geschäftsquartal ihren Gewinn dank hoher Passagierzahlen zwar deutlich stärker gesteigert als erwartet. Sie warnte jedoch vor einer schwächeren Nachfrage, einer schwachen schwedischen Krone, höheren Anschaffungskosten für neue Maschinen und kündigte neue Maßnahmen zur Steigerung ihrer Effizienz an. Die SAS-Aktie brach im frühen Handel um fast 15 Prozent ein.

Kering erwägt Übernahme von Skijackenhersteller Moncler - Agentur

Der französische Luxusgüterkonzern Kering will sich einem Agenturbericht zufolge mit einem Milliardendeal verstärken. Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet, hat Kering erste Übernahmegespräche mit Moncler geführt, einem italienischen Hersteller von Skibekleidung. Moncler ist an der Börse rund 10 Milliarden Euro wert, nachdem die Aktie dieses Jahr rund ein Drittel zugelegt hat.

Accor verkauft 5 Prozent an Huazhu für 451 Millionen Dollar

Der französische Hotelkonzern Accor reduziert seinen Anteil an der chinesischen Hotelgruppe Huazhu. Wie die Accor SA mitteilte, verkauft sie einen Anteil von 5 Prozent für 451 Millionen US-Dollar. Damit wird der Konzern, der Hotelmarken wie Novotel und Ibis im Portfolio hat, noch 5 Prozent an Huazhu halten. CEO Sebastien Bazin werde seinen Sitz im Board des chinesischen Unternehmens behalten.

Huawei klagt gegen Ausschluss von US-Subventionsprogramm

Huawei klagt in den USA gegen eine jüngste Entscheidung der US-Kommunikationsbehörde FCC, die das US-Geschäft des chinesischen Mobiltelefonherstellers dort behindert. Huawei argumentiert, dass die FCC-Entscheidung, die es US-amerikanischen Huawei-Kunden in ländlichen Gebieten der USA untersagt, mit Hilfe eines 8,5 Milliarden US-Dollar schweren Subventionsprogramms Equipment von Huawei und anderen chinesischen Unternehmen zu erwerben, das Unternehmen ungerechtfertigterweise als Bedrohung für die nationale Sicherheit der USA darstelle.

LG Chem plant Joint Venture mit General Motors in den USA

Die US-Tochter des südkoreanischen Batterieherstellers LG Chem plant ein Joint Venture mit General Motors (GM). Für dessen Finanzierung will die LG Chem Michigan Inc. mit einer Anleiheemission 916 Millionen US-Dollar einsammeln, wie der Mutterkonzern mitteilte. Die Bonds sollen in mehreren Tranchen zwischen Januar 2020 und Dezember 2023 begeben werden.

